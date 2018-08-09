美国务院：确定俄政府使用神经毒剂 将实施制裁

据外媒报道，美国政府 8 日称，已经确认俄罗斯政府在英国对俄罗斯前情报人员斯克里帕尔及其女儿尤利娅的攻击中使用神经毒剂，将很快对莫斯科实施制裁。





据报道，美国国务院发言人诺尔特发表声明称，根据 1991 年制定的《管制化学与生物武器与消除战争法》，美国确认俄罗斯联邦政府曾经违反国际法，使用化学或生物武器，或曾经对本国国民使用致命化学或生物武器。

诺尔特表示，美国多俄罗斯的相关制裁将在 8 月 22 日当天或 22 日前后生效。

另据媒体援引美国政府的消息人士报道，美国 3 个月后或就英国索尔兹伯里中毒事件对俄罗斯采取第二轮制裁。据称，第二轮制裁包括降低外交关系级别、禁止俄航执飞美国航线，以及几乎全面停止美国对俄出口等措施。

今年 3 月，俄罗斯前情报人员斯克里帕利及其女儿尤利娅，在英国索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国政府称，致斯克里帕利父女中毒的是 “ 诺维乔克 ” 神经毒剂，认定俄罗斯与此事有关，俄方对此坚决否认。

斯克里帕利

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月中旬在医治疗程结束后出院，尤利娅也已于

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月中旬出院。

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