科恩因特朗普基金会遭传唤 马纳福特可能将获特朗普赦免

外媒称，纽约州一名官员说，该州22日向特朗普前私人律师迈克尔·科恩发出了传票，要求其配合对特朗普慈善基金会的调查。
据路透社8月22日报道，在科恩的律师兰尼·戴维斯说科恩掌握有关特朗普基金会的信息后，纽约州税务部门签发了这张传票。纽约州税务部门发言人表示，该部门会适时地与纽约州总检察长以及曼哈顿区检察长配合。
报道称，纽约州总检察长芭芭拉·安德伍德6月对特朗普总统、他的三个子女及其基金会提起了诉讼，指控特朗普非法利用这个非盈利机构作为个人的“支票簿”为自己谋取利益——包括用于他2016年的总统竞选活动。
另据路透社8月22日报道，22日采访了美国总统特朗普的福克斯新闻频道记者安斯莉·伊尔哈特称，特朗普表示他“会考虑”赦免自己的前竞选团队负责人保罗·马纳福特。
伊尔哈特在福克斯新闻频道22日晚间的“汉尼蒂”节目中出镜时说：“我觉得他为马纳福特感到难过，他们曾是朋友。”
报道称，马纳福特在21日被判定犯有两项银行欺诈罪、五项税务欺诈罪和一项隐瞒国外银行账户罪。
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