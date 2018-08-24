两游客在罗马著名景区裸体戏水 还摆姿势让人拍照

据英国《每日邮报》报道，在意大利首都罗马，两名游客在一处著名景点的喷水池内当众裸体拍照。这一不雅举动被一名导游拍了下来，视频中两名男子穿着短裤在水中嬉戏，其中一人竟突然脱掉裤子，全身裸露两腿夹着私处，让喷水池外的同伴给自己拍照，还摆出胜利的姿势。
据当地媒体报道，这两人说英语是英国人，事发时有很多人从他们面前走过，但他们却恬不知耻，继续着荒诞的行为，而且还笑得很开心。罗马禁止游客损坏或者不尊重当地地标建筑，目前警方正通缉追捕视频中的两人，也在向外国领事馆求助，以查明两人身份。
事情发生在罗马的Altare Della Patria一战纪念馆，最初是为了纪念统一意大利的第一位国王维克托·伊曼纽尔二世（Victor Emmanuel II）而建造，之后被用来纪念第一次世界大战中为国捐躯的英雄们，里面有无名战士纪念碑。
这两名游客的恶劣行为引发当地网友的炮轰，一位意大利人在网上大骂“英国贱种，总是哗众取宠”，当地媒体则称这是对意大利遗产的又一次袭击。罗马副市长贝尔加莫批评两人行为野蛮，不尊重当地历史。意大利内政部长萨尔维尼称“意大利并非他们的浴室，若捉到两人，将会好好教育他们”。
这只是最新的游客在意大利景区做出不雅举动的例子，此前有游客在罗马圆形竞技场的墙上刻上自己的名字、有人在罗马许愿池为争夺好的拍照位置大打出手，还有人在威尼斯运河中洗澡。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost