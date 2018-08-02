保镖打人丑闻引发反对党杯葛：马克龙政府挺过不信任投票

法国政府以绝对优势赢得了反对派议员针对政府处理马克龙保镖丑闻的做法提出的两项不信任议案中的第一项，巩固了总统在议会的多数支持。





得到保守派反对党支持的议案获 143 票赞成，未达到推翻政府所需的 289 票，从而结束了法国政坛两周以来的混乱局面。此前一段显示总统保镖殴打抗议者的视频引发了自马克龙上任以来最严重的政治危机。





针对左翼反对派所提议案的第二项投票预计将于今天晚些时候举行，但几乎没有成功可能。马克龙领导的 “ 共和国前进 ” 运动控制着下议院国民议会的绝大多数席位。





尽管在议会取得了胜利，但是保镖亚历山大 · 贝纳拉所引发的 “ 贝纳拉事件 ” 已经对马克龙的总统地位产生了影响，削弱了他的支持率，打乱了他的部分议程。





这位现年 40 岁的总统因媒体曝光一段视频后才将其保镖解雇而招致批评。这段视频显示，这名保镖携带警用装备殴打一名五一节抗议者，这对马克龙建设 “ 模范共和国 ” 的主张造成了负面影响。该事件不仅迫使政府推迟宪法改革，还拉低了马克龙的民调支持率。最新调查显示，当前他的支持率仅为 36% 。





这让自马克龙去年取得压倒性胜利后一直苦苦挣扎的涣散的反对派更为大胆。这一丑闻也引发了对马克龙高度集权的执政方式和法兰西第五共和国授予总统的广泛权力的质疑。





资深共产党议员安德烈

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沙赛涅在不信任投票前对议员们说：

“

这一丑闻首先揭露了逾越总统职权的不正之风。

”

他说：

“

这不仅仅是一起夏季事件，它显示出当选统治者的权力极端集中，损坏了分权的根本原则。

”

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