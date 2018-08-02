澳大利亚邀请中国参加非实弹军演 英媒：两国关系可能缓和

英媒称，在两国关系紧张之际，澳大利亚国防部长 8 月 1 日表示，中国海军将与其他受邀的 26 国一起，参加本月在澳大利亚北部海岸举行的军事演习，但不包括实弹演习。





据路透社 8 月 1 日报道，这些海军演习由澳大利亚主办，还包括其主要盟友美国，后者在 5 月份夏威夷附近的军事训练中把中国排除在外。





报道称，近来，中澳关系已降至低点，但澳大利亚仍坚持去年 9 月向中国发出的邀请，分析人士称，这一迹象暗示在 8 月底开始的演习前两国关系可能缓和。





澳大利亚国防部长玛丽斯 · 佩恩在一份由电子邮件发送的声明中说： “ 中国预计将参加一系列活动，包括通行演习、船间通讯、补给行动和海上训练部署。 ”





她说： “ 没有中国参加实弹演习的计划。 ” 她没有给出理由，但表示各国 “ 建立了富有成效的国防关系 …… 从而促进了透明度并建立了信任 ” 。





报道称，演习将在达尔文以北的战略水域进行，演习将延续至 9 月中旬。

报道指出，中国在 2016 年曾以观察员身份参加这一演习。





一名澳大利亚防长发言人在电子邮件中说，这次只有英国拒绝了邀请。

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