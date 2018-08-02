澳大利亚邀请中国参加非实弹军演 英媒：两国关系可能缓和

英媒称，在两国关系紧张之际，澳大利亚国防部长8月1日表示，中国海军将与其他受邀的26国一起，参加本月在澳大利亚北部海岸举行的军事演习，但不包括实弹演习。
据路透社8月1日报道，这些海军演习由澳大利亚主办，还包括其主要盟友美国，后者在5月份夏威夷附近的军事训练中把中国排除在外。
报道称，近来，中澳关系已降至低点，但澳大利亚仍坚持去年9月向中国发出的邀请，分析人士称，这一迹象暗示在8月底开始的演习前两国关系可能缓和。
澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩在一份由电子邮件发送的声明中说：“中国预计将参加一系列活动，包括通行演习、船间通讯、补给行动和海上训练部署。”
她说：“没有中国参加实弹演习的计划。”她没有给出理由，但表示各国“建立了富有成效的国防关系……从而促进了透明度并建立了信任”。
报道称，演习将在达尔文以北的战略水域进行，演习将延续至9月中旬。
报道指出，中国在2016年曾以观察员身份参加这一演习。
一名澳大利亚防长发言人在电子邮件中说，这次只有英国拒绝了邀请。
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