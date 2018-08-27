俄媒：美重建第二舰队试图搅乱大西洋 俄必将回应

时隔7年，美国海军第二舰队突然再次复活。当地时间24日，恢复第二舰队建制的仪式在冷战时期美国海军的指挥部——诺福克军港举行，第二舰队组建于1950年，在冷战时期与苏联的对抗中发挥了重要作用，其辖区包括美国东海岸、整个北极圈、白令海峡以及挪威和俄罗斯沿海。美国海军舰队司令部司令格雷迪解释说，恢复第二舰队是因为美军的海上力量“正受到两大复兴力量的挑战，即俄罗斯和中国”。
“争夺大西洋之战：美国重建第二舰队”，俄罗斯《报纸报》25日发文称，俄方必将对此做出回应。俄上议院国防与安全委员会第一副主席谢列布列尼科夫表示，美重建第二舰队是试图搅乱大西洋地区。该委员会另一位副主席孔德拉季耶夫则称：“北大西洋包括北极圈附近和北极圈内的地带。美方建立这一舰队对我们北方海军设施构成威胁。美国采取的每一个行动都会引起反作用，俄在此问题上需要采取一定的回应措施。”
“ 恢复第二舰队是华盛顿对俄的一种敌对行为”， 俄历史与政治研究所副所长沙波瓦洛夫26日对俄“今日经济”网表示，“这不是一个空洞的宣言，而是一个旨在给我国施加压力的真正步骤。第二舰队的恢复告诉我们，华盛顿已决定对俄采取激进的军事政策。北极地区涉及俄罗斯的切身利益。这再次证明了华盛顿的扩张计划。”
近年来，为了与北约对抗，俄罗斯也不断增强海军力量。俄海军前总司令奇尔科夫上将22日表示，俄罗斯应大批量建造护卫舰，海军至少需要18艘22350型护卫舰和36艘22380型小型护卫舰。俄副总理鲍里索夫也表示，俄海军2018年年底前共将列装26艘新型军舰、快艇和船只，其中包括4艘装备“口径”巡航导弹的军舰。
去年，俄罗斯海军总司令科罗尤夫上将曾说，俄潜艇部队作业天数“已经追平苏联时期的节奏”，“是很棒的数字”。今年1月，英国皇家空军的两架战机紧急升空，前往拦截在英国领空附近的俄战略轰炸机。上个月，英国皇家海军宣布计划建立一支新的舰队，其职能范围与美国第二舰队类似，理由也是俄军正在海上“复苏”。
斯坦福大学胡佛研究所研究员、退役海军上将罗海德认为，恢复第二舰队是“明智之举”，可让美国与北约盟国更密切与有效合作，“应对俄罗斯可能的侵略行动”。而俄科学院安全问题研究中心专家布洛欣25日对俄新社表示，“美国的这种战术在军事方面是错误的，注定要失败。美国试图在海上同时遏制俄中，这会让其经济无法应付。”
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