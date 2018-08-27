伊朗三板斧应对美国制裁 向欧盟求助打破经济孤立

“ 美国的重点是对伊朗及其商业伙伴发动心理战，但华盛顿的目标不会实现！ ” 针对美国对伊制裁，伊朗外长扎里夫 26 日如此评论。美国日前对欧盟援助伊朗表示批评，还 “ 威胁 ” 日本如果不制裁伊朗，就会被美国制裁。为打赢这场 “ 战争 ” ，一方面伊朗总统呼吁国内团结，应对外部势力的阴谋；另一方面，伊朗和俄罗斯重新开始进行核电站建设商谈。此外，伊朗还向欧盟求助，以打破美国的经济孤立。





据伊朗学生通讯社 26 日报道，扎里夫当天谴责美国对伊制裁，表示特朗普政府退出伊核协议也伤害了美国， “ 从特朗普宣布退出伊核协议的那一天开始，美国就再也实现不了它的目标。 ” 不过他也承认，伊核协议导致了伊朗的内斗，由此导致国民对政府失望和不满。伊朗总统鲁哈尼 25 日发表演讲，呼吁伊朗加强国内团结。据伊朗迈赫尔通讯社报道，鲁哈尼称，凭借团结和独立自主的精神，伊朗成功挫败了美国和以色列此前的反伊阴谋。他称，在抵抗敌人的过程中，坚持和忍耐是所有伊朗人的义务， “ 现在不是将重担推到他人肩上的时候，我们必须相互帮助。 ” 法新社称，粮食价格飞快上涨、货币崩盘，让许多伊朗人情绪低落，不少人对政府表示失望。 26 日，伊朗经济部长卡尔巴希安遭议会弹劾，成为继前劳工和社会福利部长拉比埃之后第二位遭弹劾下台的内阁部长。伊朗议会 19 日发起对卡尔巴希安的弹劾动议，称他无力掌管经济、制定或执行政策。

《华盛顿邮报》

25

日称，特朗普重启对伊制裁，旨在切断伊朗与外界的经济联系。日本共同社

26

日援引多名日本官员的话说，在日美两国举行的对伊制裁磋商中，美方态度强硬，表示如果日本不配合对伊制裁，日本则将被制裁。此前一天，美国对欧盟援助伊朗

1800

万欧元表示愤怒，称这是

“

在错误的时间发出错误的信号

”

。以色列总理也批评欧盟的援助计划是

“

毒药

”

，

“

欧盟迟早会后悔的

”

。路透社称，扎里夫表示，欧盟对伊朗的援助，和欧盟为挽救伊核协议而实施的一揽子经济计划无关。他还表示，伊朗仍在等待欧洲采取行动，保护伊朗的石油贸易和银行业务。此外，伊朗已恢复与俄罗斯的谈判，计划建造一座新核电站，以打破美国对伊朗的经济孤立。

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