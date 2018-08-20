在经济动荡之际 土耳其总统称美国发动了“未遂经济政变”

土耳其总统埃尔多安指责美国发动 “ 未遂经济政变 ” ，而该国货币在美国实施经济制裁后持续震荡。





埃尔多安在安卡拉对数以千计的支持者说， “ 今天一些人试图用经济、利率、外汇、投资和通胀威胁我们 ” ，我们要告诉他们：我们识破了你们的计谋，我们向你们发起挑战 ” 。





此外，他还直言不讳地抨击美国总统特朗普。他说： “ 我们过去没有、将来也不会屈服于那些以战略伙伴之名行战略打击之实的人。 ”





在华盛顿实施制裁后，土耳其经济本周陷入一片混乱。作为对埃尔多安拒绝释放一名在押美国牧师的报复，华盛顿实施了包括将钢铝关税翻倍在内的制裁措施。





由于两国发生冲突，里拉的汇率直线下跌：今年以来，里拉对美元汇率跌幅超 30% 。





评级机构标准普尔和穆迪 17 日分别将土耳其的长期主权信用评级下调至垃圾级，理由是货币波动以及土耳其中央银行的独立性令人担忧。





【德新社伊斯坦布尔 8 月 18 日电】土耳其总统埃尔多安 18 日称，土耳其不会屈服于威胁，将挑战针对其经济的 “ 计谋 ” ，他指的是与美国的争端以及两大信用评级机构降级土耳其主权信用评级的行为。





埃尔多安在执政党正义与发展党于安卡拉举行的年度大会上说： “ 一些人想威胁我们，通过经济威助我们。 ” 土耳其与美国由于一系列问题关系恶化，例如继续拘押包括安德鲁 · 布伦森牧师在内的美国公民，这对土耳其经济来说可谓雪上加霜。





安卡拉和华盛顿近来互相加征关税，美国还对两名土耳其高级部长实施制裁，指责他们严重侵犯人权。





埃尔多安说： “ 我们要告诉他们：我们识破了你们的计谋，我们向你们发起挑战。我们过去没有、将来也不会屈服于那些以战略伙伴之名行战略打击之实的人。 ” 在埃尔多安发表此番言论的数小时前，两家主要信用评级机构标准普尔和穆迪将士耳其主权信用评级进一步下调至垃圾级。





【俄罗斯卫星通讯社安卡拉 8 月 18 日电】在安卡拉与华盛顿关系出现危机的背景下，土耳其总统埃尔多安 18 日表示，称土耳其为战略伙伴的美国将土耳其作为自己的战略目标。





在安卡拉举行的执政党正义与发展党代表大会上，埃尔多安表示： “ 我们要告诉他们：我们识破了你们的计谋，我们向你们发起挑战。我们过去没有、将来也不会屈服于那些以战略伙伴之名行战略打击之实的人。通过汇率，他们试图发起经济政变，想将我们赶入陷阱。你们无法影响我们实现自己的目标。 ” 他说，土耳其不会屈服于那些试图靠其他国家的资源改善自身福利的国家。





埃尔多安补充说： “ 经济领域最新发生的一些事件将为我们打开新的大门，为发展提供新的机会。我们计划接待 4000 万游客。无人机、飞机、直升机的发展和新技术的运用将持续下去。 ”





美土关系最近出现恶化，原因包括土耳其政府逮捕美国牧师布伦森。本月初，美国财政部对士耳其司法部长阿卜杜勒 - 哈米特 · 居尔和内政部长苏莱曼 · 索伊卢实施制裁，并指责他们 “ 严重侵犯人权 ” 。





美国总统特朗普 8 月 10 日宣布，将土耳其钢铁和铝产品的进口关税税率分别上调至 50% 和 20% 。 13 日凌晨，土耳其里拉的汇率跌至 1 美元兑 7.1326 里拉的历史新低。卡塔尔打算对土耳其投资 150 亿美元的消息传出后，里拉在 15 日短暂走强。





士耳其 15 日发布总统令，对美国生产的部分商品加征关税。

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