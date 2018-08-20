中美贸易摩擦殃及半数日企 出口企业首当其冲

日媒称，产经新闻社以 121 家日本主要企业为对象实施了问卷调查，结果显示，因过热的美中 “ 贸易战争 ” 导致业绩受到影响的企业超过了半数。





据日本《产经新闻》 8 月 14 日报道，除了美中互相征收报复性关税给日本出口企业造成打击外，日本企业还对日元升值、美元贬值以及股市下跌表示了担忧。不过，分别有超过六成的调查对象认为将美国排除在外的跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）和日本与欧盟经济合作协定（ EPA ）的通过大有裨益。





报道称，对于世界第一和第二大经济强国的美中互相征收制裁性关税的事态，有 3% 的企业回答 “ 受到极大影响 ” ，有 49% 的企业回答 “ 受到一些影响 ” ，回答 “ 带来好影响 ” 的企业为零。





精密器械类企业称， “ 美中上调关税，导致在中国生产的输美商品受到影响 ” 。出口企业受到了直接打击。





报道称，外汇市场上，随着贸易战的风险增大，购买被视为相对安全的日元和卖出美元的动向增强，这导致日元升值，日本出口企业盈利能力恶化，进而导致股价下跌。对于这种负面连锁反应，饮料类企业称 “ 经济恶化导致消费低迷，对企业收益产生不良影响 ” 。





报道称，有 54% 的企业称对贸易摩擦的担忧程度比 2018 财年初更强，很多企业对前景感到担忧，认为 “ 如果各国以报复性关税对抗美国单方面的措施，世界贸易会缩小，经济会恶化 ” 。





因此，有很多企业采取了防御措施。电机类企业称 “ 将零部件采购对象从中国企业换为其他亚洲企业 ” 。银行类企业称 “ 为了收集情报，在美国首都华盛顿新设了事务所 ” 。





另一方面，针对日本政府主导的大型自由贸易协定完成谈判，有

63%

的企业认为

TPP

将为公司业绩带来好处，有

61%

的企业认为日欧

EPA

会对公司业绩有益。

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