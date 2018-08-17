    • 2018年8月17日

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    美媒：澳元成贸易战头号“替罪羊”

    星期五, 八月 17, 2018 ,

    投资者置澳大利亚令人瞩目的经济增长于不顾，令该国货币成为贸易战的替罪羊。

    澳元在过去6个月中下跌了9%，随着投资者将澳中两国的命运联系在一起，澳元与暴跌的离岸人民币之间的关联8月达到了有记录以来的最紧密水平。

    这是一个明显迹象，表明澳大利亚容易受中国经济增长放缓的影响，而美国的关税正在加剧中国的增长放缓。如果这还不够，随着席卷土耳其的危机促使资金流向安全资产和美元，澳大利亚将继续承受压力。

    摩根大通澳大利亚固定收益和货币战略部门负责人萨莉·奥尔德说：如果中国的情况变得更糟，哪些国家将蒙受巨大损失？我们在附带损害名单上排第一。我们是一个开放的小规模经济体，贸易和中国对我们都影响巨大，因此，任何阻碍全球贸易的事情显然都对我们不利。这对我们的经济福祉非常重要。

    在澳元受到冲击之际，澳大利亚经济已连续27年无衰退，经济加速增长，出口强劲，政府预计会迎来10年来的首次预算盈余。担忧成了主要推动因素：中国购买澳大利亚1/3以上的出口产品，价值相当于澳大利亚国内生产总值的8%左右。这一点，再加上澳大利亚的流动性外汇市场，使得澳元成为理想的靶子。

    情况会有多糟？

    澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略分析师罗德里戈·卡特里尔说，如果波动加剧，大宗商品价格下跌，那么澳元汇率低于1澳元兑0.69美元并不过分。乐天证券澳大利亚公司的首席运营官尼克·特威代尔认为，到年底，澳元对美元汇率将低于0.70，从更长期来看可能低至0.60

    周三悉尼市场澳元对美元汇率为0.72左右。

    特威代尔说：一段时间以来，在货币风险方面，澳大利亚一直被视为亚太地区特别是中国的主要代表，这是有充分理由的。随着全球贸易紧张局势（更确切地说是中国和美国之间的紧张局势）持续下去，甚至进一步加剧，投资者将继续寻求卖出澳元。

    澳大利亚国民银行的卡特里尔说：澳元是一种对风险敏感的货币。他说，它仍然很容易因美中贸易紧张局势加剧的可能性越来越大而受到影响

    澳大利亚及其货币经常被视为全球经济的晴雨表。美联储前主席艾伦·格林斯潘曾说，他经常为寻找预示美国经济状况的因素而分析澳大利亚或新西兰。然而，最近澳大利亚的情况已经与全球形势脱节。全球经济最近以货币政策收紧为特点，其背景是各国接近实现充分就业，而澳大利亚仍未实现这一点。

    就在世人把澳大利亚和中国合在一起考虑的时候，悉尼却没有感受到贸易战的直接冲击。中国在澳大利亚铁矿石出口中占据支配地位，以便生产用于本国基础设施和住房的钢材，中国还推动了澳大利亚教育出口的增长，但这些行业与美中争端几乎毫无关系。

    摩根大通的奥尔德说：如果你看一下美国提议或已对哪些产品征收关税，你就很难说我们处在战斗的最前线。目前我们只是被坚挺的美元所困扰。我们没有理由仅仅因为土耳其里拉暴跌而受到打击。

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