美媒：澳元成贸易战头号“替罪羊”

投资者置澳大利亚令人瞩目的经济增长于不顾，令该国货币成为贸易战的替罪羊。





澳元在过去 6 个月中下跌了 9% ，随着投资者将澳中两国的命运联系在一起，澳元与暴跌的离岸人民币之间的关联 8 月达到了有记录以来的最紧密水平。





这是一个明显迹象，表明澳大利亚容易受中国经济增长放缓的影响，而美国的关税正在加剧中国的增长放缓。如果这还不够，随着席卷土耳其的危机促使资金流向安全资产和美元，澳大利亚将继续承受压力。





摩根大通澳大利亚固定收益和货币战略部门负责人萨莉 · 奥尔德说： “ 如果中国的情况变得更糟，哪些国家将蒙受巨大损失？我们在附带损害名单上排第一。我们是一个开放的小规模经济体，贸易和中国对我们都影响巨大，因此，任何阻碍全球贸易的事情显然都对我们不利。这对我们的经济福祉非常重要。 ”





在澳元受到冲击之际，澳大利亚经济已连续 27 年无衰退，经济加速增长，出口强劲，政府预计会迎来 10 年来的首次预算盈余。担忧成了主要推动因素：中国购买澳大利亚 1/3 以上的出口产品，价值相当于澳大利亚国内生产总值的 8% 左右。这一点，再加上澳大利亚的流动性外汇市场，使得澳元成为理想的靶子。





情况会有多糟？





澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略分析师罗德里戈 · 卡特里尔说，如果波动加剧，大宗商品价格下跌，那么澳元汇率低于 1 澳元兑 0.69 美元 “ 并不过分 ” 。乐天证券澳大利亚公司的首席运营官尼克 · 特威代尔认为，到年底，澳元对美元汇率将低于 0.70 ，从更长期来看可能低至 0.60 。





周三悉尼市场澳元对美元汇率为 0.72 左右。





特威代尔说： “ 一段时间以来，在货币风险方面，澳大利亚一直被视为亚太地区特别是中国的主要代表，这是有充分理由的。随着全球贸易紧张局势（更确切地说是中国和美国之间的紧张局势）持续下去，甚至进一步加剧，投资者将继续寻求卖出澳元。 ”





澳大利亚国民银行的卡特里尔说： “ 澳元是一种对风险敏感的货币。 ” 他说，它 “ 仍然很容易因美中贸易紧张局势加剧的可能性越来越大而受到影响 ” 。





澳大利亚及其货币经常被视为全球经济的晴雨表。美联储前主席艾伦 · 格林斯潘曾说，他经常为寻找预示美国经济状况的因素而分析澳大利亚或新西兰。然而，最近澳大利亚的情况已经与全球形势脱节。全球经济最近以货币政策收紧为特点，其背景是各国接近实现充分就业，而澳大利亚仍未实现这一点。





就在世人把澳大利亚和中国合在一起考虑的时候，悉尼却没有感受到贸易战的直接冲击。中国在澳大利亚铁矿石出口中占据支配地位，以便生产用于本国基础设施和住房的钢材，中国还推动了澳大利亚教育出口的增长，但这些行业与美中争端几乎毫无关系。





摩根大通的奥尔德说：

“

如果你看一下美国提议或已对哪些产品征收关税，你就很难说我们处在战斗的最前线。目前我们只是被坚挺的美元所困扰。我们没有理由仅仅因为土耳其里拉暴跌而受到打击。

”

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