美黑人议员选举落败公然辱华 叫嚣中国佬滚出美国

美国近日又现辱华事件，美国一民主党议员在州参议院初选中落败后，愤而侮辱亚裔竞争对手是 “ 中国佬 ” （ the ching chong ，对华人的侮辱性称谓），并叫嚣让其支持者 “ 滚出美国 ” ，引起极大的舆论风波。

近几年种族歧视重新泛滥，很多华人对 Ching Chong 这个古老的词也再次熟悉了起来。简而言之，这个词名义上是在模仿和嘲笑中文的发音，而其中蕴含的 “ 排华浪潮 ” 等历史因素，更加深了它的侮辱性。

据美国《新闻周刊》报道，发表该言论的是密歇根州众议员贝蒂库克斯科特（ Bettie Cook Scott ），她公开称亚裔众议员斯蒂芬妮 · 张（ Stephanie Chang ）的竞选志愿者为 “ 移民 ” ，并扬言 “ 你不属于这里 ”“ 我要你们滚出我的国家 ” 。

随后，该议员在与选民交谈时脱口而出， “ 这些中国移民正在占据我们的社区，看到那些非裔选民举牌子支持亚裔议员却不支持自己人时，我感到非常恶心 ” ，她甚至公开让竞选志愿者 “ 选我！不要投票支持 ‘ 中国佬 ’ ！ ”





她的歧视性言论很快引起了美国当地各大社群的愤怒，要求其道歉。美媒评论称，听到这种带着明显仇外心理及种族歧视的言论，真的非常失望。我们不能放任陈旧的刻板印象和污名化行为继续泛滥。

而民主党内部也对其言行非常失望，一名议员称，斯科特的言论不仅具有攻击性，而且违背了民主党的所有价值观。

在舆论压力下，斯科特的律师随后发表声明称，斯科特对自己的言论 “ 非常后悔 ” 。斯科特称， “ 我向张议员和她的丈夫道歉，也向更广泛的亚裔美国人社区道歉 ” ，她表示，自己作为州代表，不应该促成这种分裂的气氛。

这已不是美国第一次发生类似辱华事件了， 8 月 5 日，在华人聚居的纽约布鲁克林宾臣墟区，多处惊现侮辱华人的种族歧视涂鸦，这些涂鸦大多出现在华人店铺与住所的墙上。

去年

8

月

17

日，曼哈顿东村的一家小餐馆，在需要打印顾客名字的地方，也赫然出现了两次

“Ching Chong”

这个词。

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