伊朗称美国颠覆策略不会得逞 军方将优先发展导弹能力

伊朗外长穆罕默德 · 贾瓦德 · 扎里夫今天说，美国国务院新成立的一个伊朗行动小组意在颠覆这个伊斯兰共和国，但不会得逞。





他是在一次得到美国支持的政变发生 65 周年的纪念日说这番话的。那次政变推翻了民选的伊朗首相。每到此时，这个伊斯兰共和国的反美情绪尤其高涨。扎里夫把美国总统特朗普刚刚对德黑兰实施的制裁与推翻了伊朗民族主义首相穆罕默德 · 摩萨台的 1953 年政变相提并论，并且说，德黑兰不会让历史重演。





美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 16 日任命高级政策顾问布赖恩 · 胡克担任负责伊朗行动小组的伊朗问题特别代表，以便在华盛顿退出与德黑兰的国际核协议之后协调特朗普对这个伊斯兰共和国发动的压力攻势。





扎里夫发推文说： “65 年前的今天，美国颠覆了摩萨台博士的民选民主政府，恢复了独裁并且在接下来的 25 年里压制了伊朗人民。如今，一个 ‘ 行动小组 ’ 梦想着通过施加压力、提供错误信息和蛊惑人心达到同样的目的。再也不可能了。 ”





在摩萨台着手实现伊朗石油工业国有化之后，美国和英国策划推翻了他，让巴列维国王重新上台。这位得到西方支持的国王在伊朗 1979 年的伊斯兰革命中被推翻。





【路透社迪拜 8 月 18 日电】伊朗国防部长阿米尔 · 哈塔米 18 日公然对抗美国为阻止伊朗导弹计划和地区影响力而采取的制裁措施，称该国下周将有一款新型战斗机亮相，并且将把继续发展导弹能力作为首要任务。





伊朗海军当天也宣布，随着与美军在海湾地区的紧张加剧，它已在一艘军舰上首次安装了一个国产的先进防御武器系统。





伊朗法尔斯通讯社援引哈塔米的话报道称： “ 我们的当务之急是发展导弹计划。我们在这个领域处于有利地位，但我们需要发展它。 ” 哈塔米还说： “ 我们将在国防工业日展示一款飞机，人们将看到它展翅飞翔，还有为它所设计的装备。 ”





8 月 22 日是伊朗的国防工业日。伊朗 2013 年曾展示一款所谓的新型国产战斗机，这款飞机被命名为 “ 征服者 F-313” ，但当时一些专家对这款飞机的可靠性持怀疑态度。伊朗空军能派上用场的战斗机仅限于为数不多的几十架攻击机，这些飞机要么是俄制的，要么是老旧的美式飞机，都是在 1979 年伊斯兰革命前购入的。





伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，伊朗海军司令侯赛因 · 汉扎迪 18 日说： “ 短程 ‘ 卡曼德 ’ 武器系统在海岸和海上的测试已成功结束。 ” 他还说，这个系统已安装在一艘军舰上，很快将安装在第二艘军舰上。面对国际制裁和限制其进口多种武器装备的禁运，伊朗发展出了一个庞大的国内军工体系。





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