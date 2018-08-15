谁是下一个崩塌的新兴经济体？这三国最有可能

法媒称，下面倒下的多米诺骨牌会是哪一块？虽然就目前而言，投资者们更愿意谈论孤立的情形而非大规模传染的幽灵，但 “ 最脆弱国家 ” 的统计名单却在变长。





据法国《回声报》网站 8 月 13 日报道，国际金融协会的经济学家们数月来一直提醒注意土耳其和阿根廷对资金外流的敏感性，如今指出了 5 个 “ 预算脆弱 ” 的国家，其中前三名分别是阿根廷、乌克兰和巴西。该机构提到了阿根廷和乌克兰的负债水平和美元化水平，至于巴西，其债务占国内生产总值的比例超过 80% ，并且还在强劲增长。前五名中其他两个国家分别是匈牙利和埃及。





报道称，具体来说，国际金融协会是按照三个标准来衡量 “ 预算脆弱性 ” 的：公债偿还能力；在市场上融资的能力；汇率风险。





1. 阿根廷与巴西：债务偿还能力最差





报道表示，第一条标准当中的清偿能力既取决于债务水平，也取决于其债务轨迹。新兴国家的公共债务水平通常不高，但在土耳其、乌克兰和匈牙利，债务占国内生产总值的比例超过 60% ，在巴西和埃及这个比例更是超过 80% 。而债务轨迹让阿根廷和巴西的情况尤其令人担忧，相反，沙特的国债增长迅速，但是起始水平非常低。埃及的债务很高，不过呈现显著减少趋势。国际金融协会认为，这降低了该国的预算脆弱性。





2. 埃及、巴西和匈牙利的再融资风险





报道称，巴西和匈牙利的再融资风险很高，而埃及 “ 非常高 ” 。 “ 由于与选举有关的不确定因素，巴西也非常脆弱，但受到外部冲击的可能性很低，这是一个缓和因素 ” ，国际金融协会指出。非常住人口持有国债的高比例提高了再融资风险，而匈牙利就属于这种情况。





3. 乌克兰和阿根廷的汇率浮动风险





报道表示，最后一项标准：汇率风险。这个风险一般来说不高，新兴国家更愿意采取本国货币负债的形式，以便限制货币贬值的后果。但乌克兰和阿根廷是例外，美元公债占总负债比例超过 70% 。





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