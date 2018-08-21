下一个时尚大趋势是……报纸？

与潮牌合作令『纽约纸贵』
13日出版的《纽约邮报》在纽约市引发一场骚动，消息灵通者争相抢购这份报纸。是的，一份油墨印刷、拿在手中的纸质报纸仍然有能力引起骚动。
送报纸的货车司机说，年轻人追着他们的卡车跑。其他想拿到当天报纸的人在太阳出来前就起床了，成捆地抢购报纸。为什么？都是为了一则广告。这是《纽约邮报》创立216年以来第一次在头版刊登整版广告。
这则广告是街头服饰品牌Supreme 刊登的，内容很简单：只有一个方形的红色“Supreme”标志，几乎和《纽约邮报》的标志一样被这座城市所熟知。
这个24年前创立的以曼哈顿索霍区为基地的品牌凭借以滑板为灵感的服饰而闻名，许多新品在发布的第一天——甚至是第一个小时——就卖光了。由于品牌追随者的疯狂追逐，到了13日的早高峰时段，售价1美元的《纽约邮报》比地铁上的空座更难找到。
在亿贝网等转售网站上，这份报纸的售价暴涨至原价的15倍。这一天，一份不起眼的报纸成了抢手货。
与Supreme进行这次广告合作的《纽约邮报》负责营销和品牌内容战略的副总裁香农·图米说：“Su-preme的确是炒作大师。”去年，Supreme曾在纽约地铁卡上做广告。它看起来也在利用《纽约邮报》的封面加倍拓展其在纽约的根基。
《纽约邮报》首席执行官兼出版人杰西·安杰洛熟悉Supreme，4月该品牌与邮报工作室接触时，他对与Supreme 合作的想法感到“兴奋”。Supreme尚未对本报的置评请求作出回应，但该品牌的平面广告推广活动（还包括在《纽约邮报》印刷厂拍摄的一段Instagram视频，这家报纸以前从未允许过这种做法）给时尚界长期以来对报纸的痴迷增添了一个新角度。
设计师素来青睐报纸元素
上世纪30年代，法国设计师埃尔莎·斯基亚帕雷利发明了一种仿报纸图案的布料，用来制作衬衫、围巾和帽子。本世纪初，英国-西班牙时装设计师约翰·加利亚诺设计了一种“加利亚诺”品牌的报纸图案，同样将其印到衬衫和裙子上。最近，法国的巴黎世家品牌也出售印有仿报纸图案的上装。
不过在过去一年里，一些设计师直接和报纸的新闻编辑部进行时尚合作。今年1月，纽约华裔设计师王大仁推出一个充斥着“第六版”（《纽约邮报》的八卦版）标志和“中奖‘毁了我的生活’”等真正头条新闻的男装系列。在同月举行的巴黎时装周上，两个远离曼哈顿中城区的品牌——东京的Sacai 和巴黎的É tudes获准在T恤衫和卫衣上印上《纽约时报》的口号和标志。
报纸依然代表时代精神
虽然纸媒的衰亡令人束手无策，但报纸似乎是时代精神的一部分。
住在斯塔滕岛的企业家、Supreme 收藏者、30岁的丹尼尔·帕甘说：“我喜欢纸媒。”他在12日晚上通过Instagram 得知了Supreme在《纽约邮报》上做广告的事情，然后在13日凌晨4点半起床，购买了一捆当天的《纽约邮报》，有些自己留着，有些转卖获利。虽然他说已经有将近八年没看过这份报纸了，但他很高兴这件事让粉丝们再次拿起这份报纸。
帕甘说：“每个拿到报纸的人都坐下来翻看了当天的报纸。它创造了这种酷酷的狂热，一家真正的报纸从中获得了爱和关注。”
上月，萨克斯第五大道精品百货店曼哈顿旗舰店利用时装与报纸的交融，把橱窗专门用来展示《纽约时报》和日本Sacai品牌的合作。人体模特身着印有“真相：当下比以往任何时候都重要”等《纽约时报》口号的T恤衫和卫衣。橱窗上也贴着类似的语句。
皮尤研究中心在2016年发表的一项研究结果发现，只有20%的美国人看纸质报纸。也许报纸四面楚歌的状态给了人们——和设计者——一个团结在报纸周围的理由。也可能他们只是喜欢这些标志的样子。不管怎样，上一次你在亿贝网上看到时下的一份报纸以原价15倍的价格出售是什么时候？
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