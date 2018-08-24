俄罗斯抨击瑞士银行冻结俄资产 “破坏国际金融秩序”

俄媒称，针对媒体有关瑞士信贷银行冻结与莫斯科有关联账户的报道，俄罗斯议员对此作出了评论。





据俄新社 8 月 22 日报道，此前据路透社报道，这家瑞士第二大银行冻结了约 50 亿瑞士法郎的账户资产（约合 50 亿美元），以避免遭受美国的制裁。





瑞士信贷银行发言人向路透社表示，银行与各国的国际监管机构均有合作。银行准备确保履行对俄制裁，包括采取某些限制性措施。





国家杜马金融市场委员会主席阿纳托利 · 阿克萨科夫称，瑞士信贷银行此举打击了美元以及金融机构的声誉，可能导致国际金融秩序遭破坏。





阿克萨科夫向俄新社表示： “ 世界上的所有大型银行都依赖美元业务，其中也包括俄罗斯。我认为，这一决定自然也是对美元、对国际金融机构声誉的冲击，最重要的是，这是对国际金融秩序的破坏。 ”





他希望这一情况在近期内得到协调解决。





俄联邦委员会经济政策委员会第一副主席谢尔盖 · 卡拉什尼科夫表示，瑞士信贷银行的这一决定延续了对俄制裁的思路。他说： “ 毫无疑问，这是反俄风向的延续。这股风向近几年来不断发展，在针对我国的制裁中得以体现。方向之一就是将属于俄罗斯的资金流引向 ‘ 美好世界 ’ 。 ”





此外，他还称瑞士信贷银行的决定 “ 开了先例 ” 。





早先，华盛顿冻结了俄罗斯数亿美元的在美资产。





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