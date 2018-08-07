    • 2018年8月3日

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    哥伦比亚缉毒犬令毒贩胆寒：毒枭悬赏7万美元捕杀

    星期五, 八月 03, 2018

    据美联社报道称，一只天才缉毒犬令哥伦比亚贩毒团伙胆战心惊。
    　　
    报道称，松布拉是一只6岁的德国牧羊犬，曾协助哥伦比亚警方查获藏匿在行李箱、船只和大批水果中的2000多公斤可卡因。
    　　
    但在这只缉毒犬通过嗅探截获创纪录数量的可卡因时，它也成了哥伦比亚最大贩毒团伙的最新目标。
    据哥伦比亚警方最近透露，号称拥有专属武装的海湾帮贩毒集团悬赏7万美元奖励杀死或捕获这只聪慧警犬的人。
    　　
    这一威胁促使警方将松布拉（在西班牙语中意为影子）从哥伦比亚繁忙的加勒比海岸转移到了首都波哥大，如今它在埃尔多拉多国际机场利用自己的非凡天赋嗅探可疑货物。
    　　
    报道称，在每天六小时的执勤结束后，松布拉会乘坐一辆深色玻璃的货车回到犬舍，通常会有2名武装警卫护送。松布拉25岁的训练员何塞·罗哈斯说：我们负责它的安全。
    　　
    报道认为，如今哥伦比亚比以往任何时候都更需要松布拉的侦察工作，因为该国正在全力应对可卡因产量的激增，这检验着哥伦比亚传统上与美国密切的关系。白宫最近发布的一份报告显示，虽然美国花了100亿美元用于禁毒工作，但是2017年农民和毒贩种植可卡因作物的土地面积增加了11%
    　　
    美国禁毒办公室副主任吉姆·卡罗尔警告说：特朗普总统向哥伦比亚传递的信息十分明确，必须扭转可卡因产量的创纪录增长。
    　　
    哥伦比亚当选总统伊万·杜克承诺采取更强硬的措施加快铲除毒品，对策可能包括空中喷洒和利用无人机。但专家说，就算拥有先进科技，松布拉进行的这种地面侦察工作依旧十分关键。
    　　
    松布拉近期的搜查活动包括查获海湾帮藏在装香蕉的板条箱内计划运往欧洲的超过5吨可卡因。警官认为，在哥伦比亚两个最大的国际机场逮捕245名与毒品相关的人员要归功于它的非凡嗅觉。
    　　
    罗哈斯说：它的嗅觉比其他狗要灵敏得多。
    　　
    报道称，像海湾帮这样的贩毒团伙注意到了这一点。
    　　
    美媒援引当地新闻的报道称，在得知松布拉头上有赏金之后，哥伦比亚国家警察署长在今年早些时候下令将其转移到新的岗位。调查员通过截获的一通电话得知针对松布拉的这一威胁。
    　　
    哥伦比亚《旁观者日报》最近的一篇报道称，德国牧羊犬松布拉令犯罪组织胆战心惊。

    松布拉通常早晨6点开始活动，从犬舍被护送到埃尔多拉多机场检查包裹和货物。它身穿反光马甲，竖起耳朵，张着嘴，看起来更像一只备受喜爱的家养宠物，而不是一只经验丰富的毒品嗅探犬。
    　　
    1月份转岗之后，这只侦察犬已经嗅探出几千磅隐藏的可卡因，它协助训练员发现了藏在装满运动鞋和木质项链的箱子里的毒品。几个月前，这只顽强的警犬还查获了藏在工业机器深处的77公斤可卡因。
    　　
    报道评论称，这项工作风险很大。据哥伦比亚国家警察局估计，在过去20多年的缉毒战中，他们至少失去了1800名警官和大量警犬。有的警官被听命于毒贩的枪手杀害，还有的牺牲在像炸毁警局这样的袭击事件中。有几条警犬在协助警官灭除可卡因作物时遇害。松布拉的成功可以说使它成为媒体宠儿，它和训练员在波哥大的机场巡视时，偶尔会有粉丝拦下它一起自拍。
    　　
    罗哈斯说这种明星般的关注度并没有影响到松布拉。
    　　
    他说：与松布拉合作要比别的狗容易得多，它能听懂命令。

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