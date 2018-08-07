哥伦比亚缉毒犬令毒贩胆寒：毒枭悬赏7万美元捕杀

据美联社报道称，一只天才缉毒犬令哥伦比亚贩毒团伙胆战心惊。
报道称，松布拉是一只6岁的德国牧羊犬，曾协助哥伦比亚警方查获藏匿在行李箱、船只和大批水果中的2000多公斤可卡因。
但在这只缉毒犬通过嗅探截获创纪录数量的可卡因时，它也成了哥伦比亚最大贩毒团伙的最新目标。
据哥伦比亚警方最近透露，号称拥有专属武装的“海湾帮”贩毒集团悬赏7万美元奖励杀死或捕获这只聪慧警犬的人。
这一威胁促使警方将松布拉（在西班牙语中意为“影子”）从哥伦比亚繁忙的加勒比海岸转移到了首都波哥大，如今它在埃尔多拉多国际机场利用自己的非凡天赋嗅探可疑货物。
报道称，在每天六小时的执勤结束后，松布拉会乘坐一辆深色玻璃的货车回到犬舍，通常会有2名武装警卫护送。松布拉25岁的训练员何塞·罗哈斯说：“我们负责它的安全。”
报道认为，如今哥伦比亚比以往任何时候都更需要松布拉的侦察工作，因为该国正在全力应对可卡因产量的激增，这检验着哥伦比亚传统上与美国密切的关系。白宫最近发布的一份报告显示，虽然美国花了100亿美元用于禁毒工作，但是2017年农民和毒贩种植可卡因作物的土地面积增加了11%。
美国禁毒办公室副主任吉姆·卡罗尔警告说：“特朗普总统向哥伦比亚传递的信息十分明确，必须扭转可卡因产量的创纪录增长。”
哥伦比亚当选总统伊万·杜克承诺采取更强硬的措施加快铲除毒品，对策可能包括空中喷洒和利用无人机。但专家说，就算拥有先进科技，松布拉进行的这种地面侦察工作依旧十分关键。
松布拉近期的搜查活动包括查获“海湾帮”藏在装香蕉的板条箱内计划运往欧洲的超过5吨可卡因。警官认为，在哥伦比亚两个最大的国际机场逮捕245名与毒品相关的人员要归功于它的非凡嗅觉。
罗哈斯说：“它的嗅觉比其他狗要灵敏得多。”
报道称，像“海湾帮”这样的贩毒团伙注意到了这一点。
美媒援引当地新闻的报道称，在得知松布拉头上有赏金之后，哥伦比亚国家警察署长在今年早些时候下令将其转移到新的岗位。调查员通过截获的一通电话得知针对松布拉的这一威胁。
哥伦比亚《旁观者日报》最近的一篇报道称，“德国牧羊犬松布拉令犯罪组织胆战心惊。”
松布拉通常早晨6点开始活动，从犬舍被护送到埃尔多拉多机场检查包裹和货物。它身穿反光马甲，竖起耳朵，张着嘴，看起来更像一只备受喜爱的家养宠物，而不是一只经验丰富的毒品嗅探犬。
自1月份转岗之后，这只侦察犬已经嗅探出几千磅隐藏的可卡因，它协助训练员发现了藏在装满运动鞋和木质项链的箱子里的毒品。几个月前，这只顽强的警犬还查获了藏在工业机器深处的77公斤可卡因。
报道评论称，这项工作风险很大。据哥伦比亚国家警察局估计，在过去20多年的缉毒战中，他们至少失去了1800名警官和大量警犬。有的警官被听命于毒贩的枪手杀害，还有的牺牲在像炸毁警局这样的袭击事件中。有几条警犬在协助警官灭除可卡因作物时遇害。松布拉的成功可以说使它成为媒体宠儿，它和训练员在波哥大的机场巡视时，偶尔会有粉丝拦下它一起自拍。
罗哈斯说这种明星般的关注度并没有影响到松布拉。
他说：“与松布拉合作要比别的狗容易得多，它能听懂命令。”
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