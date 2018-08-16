传85℃向蔡英文致赠大礼包致大陆网民反弹 业者紧急声明支持九二共识

台湾总统蔡英文 12 日过境洛杉矶期间，曾拜访台湾业者开设的连锁咖啡店 85℃ 门市。事后，环球网等中共党媒引述大陆籍的「美国华人社团联合会」主席鹿强谈话表示， 85℃ 致赠「订制大礼包」是事先规划好的。





鹿强质疑业者支持蔡英文的政策，他说， 85℃ 在大陆有很多分店。他请业者解释一下，为何这样做？他认为，如果业者一方面想赚大陆的钱，另方面又支持台独，他们无法接受，应该遭到唾弃。

相关报导这几天在大陆的社群网站发酵，中国网民灌爆 85℃ 官方微博，扬言抵制，导致该微博被迫关闭，网民开始转战业者地区门市的官方微博。甚至福建南安市公安局官方微博也发文，要求业者对致赠「大礼包」的照片加以解释。





85℃ 今天紧急在官方微信发表声明表示，坚定支持「九二共识」的立场从未改变，也将继续坚持推动两岸关系和平发展，扩大深化两岸交流合作，反对任何分化两岸同胞情感的行为及言论，持续秉持「两岸一家亲」信念，为海峡两岸的消费者，提供优质的产品及服务。





声明也就「订制大礼包」一事提出说明指出，美国店铺的员工来自四面八方，国籍也不同，其中一名员工临时拿出店内吉祥物抱枕，给蔡英文签名留作私人纪念，并非业者事先订制的大礼包。声明发表之后，网民留言立即转向，有的说「态度鲜明，立场坚定」，有的说「你支持国家，我支持你」，有的甚至称赞「民族大义，气节永存」，有更多网民称赞业者的产品，说是「不管味道或服务，我都喜欢」。









台湾行政院发言人

Kolas Yotaka

（谷辣斯尤达卡）今天向台湾媒体表示，非常同情

85℃

必须做出这样的声明，强烈谴责任何特定国家用自以为是的意识形态，打压利伯维尔场跟国际企业。她表示，包括之前中国要求各国航空公司改掉台湾名称，是如出一辙的行为，对此强烈谴责。

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