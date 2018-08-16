南美洲国家联盟黯然退出历史舞台 德媒：曾被寄予厚望

德媒称， 10 年前诞生之际，它被誉为拉丁美洲的欧盟，如今，随着哥伦比亚的退出，它也到了偃旗息鼓的时候。其实，南美洲整合统一的条件本来并不恶劣。





据德国之声电台网站 8 月 15 日报道，新总统杜克组阁仅 3 天后，哥伦比亚便宣布退出了南美洲国家联盟。





报道称，没有人对哥伦比亚的行动感到震惊。早在今年 4 月，还在桑托斯领导下的哥伦比亚政府就与其他 5 国宣布暂时停止与南美洲国家联盟的合作。但是，这个组织只有 12 个成员国！考虑退出该机构的国家多半为保守政府在执政，它们分别是阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和秘鲁，剩下的国家是玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉。





报道还称，南美洲国家联盟早已称不上运转良好的组织， 2017 年 1 月，哥伦比亚籍的南美洲国家联盟秘书长桑佩任期届满后，这个职位至今一直空缺，因为各成员国不能为人选达成妥协。





报道指出， 10 年前这个组织启动时，人们对它充满了期待。时任巴西总统的卢拉提议， “ 按照欧盟的样板 ” 在拉美地区创建一个安全与经济统一的组织。

德国科学与政治研究所的迈霍尔德解释道，当时， “ 正值美国同哥伦比亚、巴拉圭等签署协定积极推动安全扩张政策 ” 。





报道称，南美洲国家联盟的目标可谓雄心壮志：创立共同的货币 "Sucre" ，整合护照， 2025 年前达到欧盟的统一标准。然而，这一理想未能实现。





迈霍尔德说， “ 南美洲国家联盟已经结束，它的政治基础已不复存在。 ” 他进一步分析道， “ 目前的巴西不愿在安全政策领域为其他国家做出担保承诺 ” ，因为 “ 国内问题太多 ” ，自顾不暇。

报道称，另一个因素是丧失了意识形态的统一，当年厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚、阿根廷和巴西之间存在维系统一的力量，迈霍尔德认为， “ 而今，南美洲国家同盟成为过去的东西，同当时拉美多国同时成立左翼政府有关 ” 。





德国罗莎 · 卢森堡基金会驻圣保罗代表迪尔格也认为南美洲国家联盟已渐渐不复存在。他说，推动该组织成立的力量是当年巴西、委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔以及智利的左派政府，但近些年来，它们都退下了舞台。





报道称，然而，南美洲国家联盟原本占有天时地利的优势，它们都经历了共同的历史，积累了相似的经验，它们都从被外族侵占、被殖民，走向了国家独立。按理在共同历史经验的基础上，能够建立统一的地区认同，况且，当地只有两大主要语言：西班牙语和葡萄牙语。同欧盟内的 24 种语言比较，拉美的语言环境单一而简洁。





报道还称，目前，尤其在安全领域，许多南美国家对地区机构都深怀不信任，他们希望无论在什么情况下都必须维护国家主权。这一背景下，迈霍尔德认为，南美洲国家联盟充其量也就是一个 “ 起消防作用的机制 ” ，也就是在个别问题上比如人道救援或者政治紧急状态下才发挥功用。





迪尔格认为，这场危机里有两个赢家： “ 一个是南美保守右翼阵营；而从地缘战略而言，另一个赢家是美国政府。 ” 而为塑造一个更为独立、充满自信的南美付出努力的所有人，则均为失败者。





迈霍尔德分析称，紧盯那个北美邻国是目前困境的根源。一直以来，南美国家将统一和合作看作是应对美国、捍卫国家主权或重获国家主权的一种尝试，而没有看到地区合作可以为自身带来更大的好处。只要这种紧盯战略继续存在，把本地区只看作是一个经济增长区域，而不从政治意义上树立自己的地位，迄今的合作只能局限于表面。





报道称，在厄瓜多尔首都基多，南美洲国家联盟壮观的大楼即将空置。这座大楼于

2014

年落成，耗资

4600

万美元。厄瓜多尔总统莫雷诺已提议，将这座大楼变成一个研究所，专门研究拉丁美洲的统一问题。

Twitter

sgnypost





