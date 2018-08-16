谷歌政治广告客户排名：特朗普团队63万美元登顶

当地时间 15 日，美国搜索引擎巨头谷歌表示，已在两次的年度企业透明报告中增加了新部分，提供在其平台购买美国大选或其他政治广告的客户信息。数据显示特朗普团队政治广告投入最高。





据路透社报道，谷歌提供了自 2018 年 5 月 31 日起，在其平台投放政治广告花费超过 500 美元的所有客户信息。数据显示，联合筹款委员会（ Trump Make America Great Again Committee ）的花费达 629500 美元（约合人民币 435 万）。该组织由特朗普团队和美国共和党全国委员会共同建立，主要为美国总统特朗普以及副总统彭斯进行筹款，它也成为美国政治广告投入最多的消费者。

谷歌表示会每周更新一次报告，公众可以查看新投入的政治广告，也可以了解将要投放新广告的客户信息。报道称，谷歌此举是继社交平台推特（ Twitter ）、脸书（ Facebook ） 6 月底采取类似措施后作出的改变。此前美国社交平台曾被监管部门指责缺乏对于政治广告投放客户信息的披露。

据美国全国广播公司报道，今年

6

月美国华盛顿州检察长鲍勃就曾对谷歌和脸书提起诉讼，指控两家公司并未提供充足且详细的关于政治广告主的信息。美国联邦法律规定印刷及电视政治广告都必须提供客户信息。随着数字媒体发展，网络科技平台政治广告不断增加。美国各界也开始要求相关企业采取新的披露政策，提高透明度。

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