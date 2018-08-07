美国防预算将军事重点从反恐转向针对中俄

美国全国公共广播电台网站8月5日发表题为《国防预算将军事重点从反恐转向中国和俄罗斯》的报道称，《2019财年国防授权法》已经于本月颁布，大大早于仍悬而未决的预算法案。
这也是在20多年的立法日程表中《国防授权法》呈交总统签署日期最早的一次。
报道称，新的《国防授权法》反映了国防部长马蒂斯的重点从那些打击叛乱活动的旷日持久且无结果的战斗转向他所说的五角大楼主要关切：美国与世界另外两个大国——俄罗斯和中国——日益激烈的竞争。
众议院和参议院的多数议员批准了《国防授权法》。
报道称，该法案授权的7160亿美元的国防支出比国会批准的2018财年支出多160亿美元。按实际价值计算，2.23%的这一增幅相当于国防开支减少了，因为过去一年的通货膨胀率增加了2.46%。
报道称，国会按照五角大楼的要求进行资金配置。然而，《国防授权法》则要求少花钱多办事。它要求美国130万现役部队增加1.56万人，这也是五角大楼想要的。它增加了一艘航母和两艘濒海战斗舰，而五角大楼并未提出这一要求。批准美国海军共增添13艘新军舰——是俄罗斯今年计划建造的新舰艇数量的一半。
报道称，在参议院和众议院两个版本的《国防授权法》合并时，共和党控制的参众两院军事委员会又改变了主意，同意特朗普政府谋求的几项重大政策改动。
土耳其
马蒂斯说服国会将参议院对土耳其的强硬措辞从法案的最终版本中撤掉。
马蒂斯7月曾致信国会，要求不要阻止土耳其获得F-35战机。取而代之的是众议院版本的措辞，只要求马蒂斯在10月31日前“就美国与土耳其共和国的关系状况”提交一个报告。
中国
报道称，白宫要求不要将参议院全体通过的阻止美国向中国电信巨头中兴通讯公司出售技术的措辞写入《国防授权法》的做法奏效了。
这一贸易限制本来是特朗普政府做出的，但特朗普随后取消了这一限制，并在推特上说，他正在寻求让中兴通讯恢复业务的途径。
报道称，最终的《国防授权法》并没有专门限制向中兴通讯和华为出售美国技术。但它通过向美国外国投资委员会下达更严格的指导方针，从而对美国出口敏感技术加强了国家安全综合审查。
《国防授权法》还禁止联邦政府及其承包商购买或使用中兴和华为出售的技术。但是，这一限制不适用于普通百姓。
报道称，此外，这个有关五角大楼开支的法案还禁止接受中国孔子学院提供的汉语教学。
俄罗斯
马蒂斯还说服国会不要要求对购买俄制武器系统或零部件的国家执行2017年制裁法。
马蒂斯以印度和越南为例说：“现在一些积极寻求与美国建立安全关系的国家仍然依赖俄罗斯提供零部件和其他材料。”
此外，新的《国防授权法》有一系列类似冷战的政策措施，可能激怒俄罗斯。它们包括：
——为“欧洲威慑计划”拨款63亿美元，这是美国为此投入资金最多的一次，该计划是奥巴马执政时启动的，旨在加强对邻近俄罗斯的欧洲国家的防御。
——要求国防部长马蒂斯在2019年3月之前向国会提交一份关于在波兰永久驻军的可行性报告，目前美国陆军战斗旅在波兰轮流值守，每期9个月。
——指示财政部部长史蒂文·姆努钦向国会汇报俄罗斯总统普京及其“寡头”同仁和俄罗斯其他高级官员所拥有的所有资产。
——强化不得为任何承认俄罗斯对克里米亚拥有主权的行为提供资金的禁令。
——将俄罗斯列为违反《禁止化学武器公约》的国家，依据的是俄罗斯涉嫌在叙利亚发生的化学武器袭击中发挥了作用以及克里姆林宫与在英国发生的暗杀行动有牵连。
——要求证明特朗普对俄罗斯违反《中程核子武器条约》实施了制裁，这是《2018年国防授权法》所要求的；该法案还要求政府向国会提交追加制裁的计划。
——禁止延长《新削减战略武器条约》（2021年2月到期），除非国会收到政府关于俄罗斯新战略武器的报告，确任俄罗斯是否遵守了该条约。
——根据该法案的摘要，授权拨款6500万美元“用于研发和生产用于潜射弹道导弹的低当量弹头”。
韩国
——禁止拨款将驻韩美军人数减少到低于2.2万人，除非国防部长证明这样的削减符合美国的国家安全利益，并与韩国和日本“进行了充分磋商”。
叙利亚
——延长叙利亚培训和装备计划，但限制资金开支。
阿富汗
——将阿富汗安全部队基金延期到明年底。继续扶持阿富汗军队和警察部队，这已成为在阿富汗的重点工作。
——授权拨款2500万美元用于促进阿富汗国家国防与安全部队招募、训练和融入妇女。
——要求国防部长指派一名高级文职官员，重点关注与美军军事行动有关的平民伤亡问题。这位官员将定期向国会汇报平民伤亡情况，并努力改进非战斗人员伤亡情况的报告工作。
关塔那摩
——延期国会关于不得将余下的40名拘留犯移送美国监狱和在美国修建设施关押他们的禁令。
——否决特朗普政府提出的拨款6900万美元建造新的“高价值拘留所”的要求。
外太空
——成立美国太空司令部，作为美国战略司令部的一部分，但没有授权拨款成立特朗普指示五角大楼创建的太空部队。
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