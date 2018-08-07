伊朗总统鲁喊话美国：欢迎谈判 但首先要"扔掉你的刀"

据法新社报道，这是鲁哈尼在特朗普声称有意协商会晤后首次做出回应。
鲁哈尼称，“如果你是敌人，你用刀刺伤了某人，随后你表示你希望协商，那么你应该做的第一件事就是扔掉你的刀。”
鲁哈尼还表示，他的国家“一直欢迎谈判”，但是美国应首先表示诚意。“美国如何才能证明自己是值得信赖的呢？那就要回归伊核协议(JCPOA)”，鲁哈尼补充道。
据报道，美国单方面重启对伊朗的严厉制裁，第一轮制裁于8月7日生效，针对伊朗非能源领域，涉及金融交易和原材料的进口，以及汽车和民航方面的采购。而第二轮制裁将在今年11月5日重启，针对伊朗能源出口领域，涉及伊朗港口运营商，能源、航运和造船行业，石油类交易，以及外国金融机构与伊朗央行的交易。
上周，由于不满经济形势的恶化，伊朗的一些城市已经出现零星的示威和罢工场面。法媒预计，这些制裁将严重影响陷入困境的伊朗经济，目前伊朗正受到高失业率和通货膨胀的影响，伊朗货币里亚尔的汇率在六个月内已贬值将近三分之二。
欧盟方面则宣布抵制美国对伊朗的制裁。欧盟委员会当地时间6日表示，将启用“阻断法令”(Blocking Statute)，以保护在伊朗境内运营的欧盟企业免受美国制裁。欧洲企业仍将在欧盟保护下，继续在伊朗境内从事合法生意。此前，法国、德国、英国外交部长在联合声明中表示，对美国制裁伊朗表示遗憾，同时欧洲会致力于与伊朗保持经济往来，包括其石油和天然气出口。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost