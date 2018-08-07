西方70年团结根基已破损

美国《外交政策》双月刊网站7月25日刊载美国外交学会国际组织与全球治理项目主任斯图尔特·帕特里克题为《世界秩序开始崩溃》的文章称，最近几周，美国总统特朗普大张旗鼓地撕裂跨大西洋关系，从他对七国集团公报的否认、对美国盟友的贸易战、对北约的破坏以及对欧盟的攻击，在短短的18个月里，他破坏了其前任70多年来精心培育的西方团结的根基，损其枝蔓。
自谋出路疲于应对
文章称，惊恐的美国盟友正在采取从未想过的措施来适应新情况。当它们发觉无论是谁接替特朗普，昔日的美国都可能永远不会回来时，它们正寻求万全之策。美国盟友开始追求战略独立性，寻求脱离不可预测的美国。在美国放弃全球领导地位之后，盟友们正在考虑如何在一个没有舵手的世界上保留一些国际合作的模样。
文章称，特朗普的即兴风格让美国盟友感到不安，动摇了长期以来西方作为共同价值观、利益与体制的共同体的信念。如今，美国盟友与新兴力量合作，以维护全球化，扩大自己相对于华盛顿的战略独立性，竭力捍卫开放的世界，使其免受昔日创造者的掠夺。
文章认为，自2017年1月以来，美国的盟友一直疲于应对特朗普总统治下的分裂状态。总统的顾问和下属，包括国防部和国务院，都尝试让北约和美国盟国放心，美国的安全保障牢不可破。与此同时，特朗普却一再谴责这些盟国占慷慨大方的美国的便宜，表示美国的义务是有条件的。
文章称，特朗普的立场很可能会获得许多美国人的支持，根据路透社和益普索集团的一项民调，一半美国人都认为除非盟国增加防务开支，否则美国就不应提供援助。这一现实让西方联盟不寒而栗。美国外交官和防务官员的种种保证听起来越来越空洞。
盟友追求“战略独立性”
文章称，为了应对不确定性，盟国正筑起篱笆，加强本国的防务实力。
文章称，在欧洲，不良后果一直都十分严重。越来越多的人纷纷呼吁欧盟为自己的防务承担责任，在北约之外发展实力。
文章认为，欧洲争取独立的奋斗虽然处于襁褓之中，但信号很明确。2017年11月，欧盟批准了其所谓的“永久结构性合作”联合防务机制（PESCO），该倡议让25个欧盟国家在防务领域聚集资源。虽然该倡议与欧洲人在20世纪50年代所考虑的一体化欧洲防务共同体相差甚远，但却可能成为完善的欧洲大陆防务核心。出于这些原因，美国驻北约大使凯·贝利·哈奇森批评这项倡议威胁到北约的完整性，并且分散了联盟资源。
文章称，然而，特朗普政府不能自相矛盾，一边坚持要求欧洲国家增加防务开支，一边却削弱盟国对美国安全保障的信心，然后对欧洲人投资增强自主能力大惊小怪。毕竟，集体防务原则的前提是强大的集体。这种团结意识正是特朗普唯我独尊的领导风格所破坏的。
世界秩序监护人空缺
文章称，特朗普在拥抱“美国优先”时就表示，从此以后美国将照顾优先国家，而不是充当世界秩序的监护人和人类自由的维护者。
文章称，各位专家曾指望法国总统马克龙、德国总理安格拉·默克尔，甚至加拿大总理贾斯廷·特鲁多充当自由世界的新领导人。但是，这些领导人都不具备担当重任所需的国家实力和外交分量。如果以规则为基础的国际秩序能够幸存，它就会成为一项集体事业。
文章称，欧洲对外关系委员会的安东尼·德沃金和马克·莱昂纳德问道：“欧洲能拯救世界秩序吗？”难度看来很大。由于大规模移民、恐怖主义、欧元区和英国脱欧等接连不断的危机已经削弱欧盟。意大利和东欧的民族主义者正在崛起。由于陷入关税同盟和政治联盟之间的困境，以及过度依赖举足轻重而又缺少建树的法德轴心，欧盟缺乏团结、活力和果断。
文章认为，为了引领世界，欧盟需要为内部改革加倍努力，坚持反对民粹主义和民族主义势力，维护自由贸易，增强独立军事实力，加大对全球公共产品的贡献（特别是在气候变化领域），并努力成为矢志不渝的人权维护者并发出自己的声音。这是一个很高的要求。
文章称，欧盟仍然是信奉自由主义的国际主义者的最大希望，他们等着看特朗普革命的结果将是对美国全球角色的一种持久的航向矫正，还是仅仅是一位自成一格的领导人带领国家暂时误入歧途。
文章称，种瓜得瓜，种豆得豆。唐纳德·特朗普认为，事情也许恰恰相反。自由主义国际秩序的终结者已经种下不和谐的种子，他离开之后影响也将延续。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost