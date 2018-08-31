特朗普再次对WTO发出威胁：若不整顿 将会退出

综合报道，30日，美国总统特朗普在接受彭博社（Bloomberg）专访时，威胁退出世界贸易组织（WTO），他称，“如果他们不进行整顿，我将会退出世贸组织。”
据报道，特朗普30日在接受专访时，持续抨击世界贸易组织，并扬言若是世贸组织再不好好表现，他会考虑让美国退出这个组织。外媒称，美国若退出世贸组织，恐将破坏现代全球贸易体系的主要基础之一，而美国曾在创建这套体系扮演要角。
7月，特朗普曾经警告世贸组织，如果美国得不到公平对待，“我们将会做些什么”。就在他发表此番言论几小时前，欧盟表示，美国征收汽车进口关税将损害本国汽车产业并招致报复。
报道称，特朗普与荷兰首相吕特在白宫会面时对记者称，“世贸组织对待美国非常、非常糟糕，我希望他们改变作法。”他还称，美国在世贸组织有“非常大的劣势”，“我们现在并未计划任何事情，但如果他们不能公平地对待我们，那我们就会做些什么了。”
特朗普没有详细阐述美国可能会采取的措施。媒体上周报道称，一位了解特朗普想法的消息人士表示，总统私下表达过退出世贸组织的意思，但并非认真提议。
之后，白宫发言人桑德斯称，特朗普的重点在于解决全球贸易中的问题，而不是要脱离世贸组织。“目前，他希望看到这个体系的问题得到解决，这是他现在重点在做的事情，”桑德斯说。“他明确表示有所关切，他相信有一些方面并不公平。”
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