中美贸易摩擦之际 台湾赴美高价采购15亿美元大豆 

在贸易争端升级、中国大陆对美国采购大豆的订单转向巴西之际，台湾趁机扩大对美采购。
据台湾《联合报》报道，“2018年台湾农产品贸易赴美友好访问团”26日在华盛顿举行采购意向书签署仪式。由台湾区植物油制炼工业同业公会理事长洪尧昆与美国大豆协会理事柯旺（Wade Cowan）代表签署，台当局“驻美代表”高硕泰及多位联邦参、众议员见证。
台“驻美代表处”发布的新闻稿显示，台湾方面承诺在2018及2019年共计采购1.44亿蒲式耳（约合390万吨）的大豆，价值约15.6亿美元，较去年承诺的采购金额增加30%。
据此数据计算，此次台湾向美国采购的大豆价格约为400美元/吨。
由于出口减少及产量提升，美国大豆价格今年6月初以来经历一波跳水，作为指标的芝加哥大豆期价持续下跌，逼近10年来最低点。观察者网注意到，目前美豆指数为870.6美分/蒲式耳，约合321美元/吨。
中评社报道，高硕泰在致辞时表示，自1993年起，台湾每年均高居美国农产品前七大出口市场；2017年台湾自美国进口约37亿美元农产品，占全部进口量的四分之一。近20年来前后11个访问团的采购总值高达320亿美元。
值得注意的是，据台湾《旺报》介绍，台方派出的签署代表洪尧昆，他经营的福寿实业公司早于1993年就前往厦门建立饲料厂，产品既内销，也拓展外销，曾经是当地外销最多的一个厂。
洪尧昆表示，今年由于天气较佳，美国大豆产量丰盛，价格也合理，品质更是相对稳定，因此也是台湾採购美国大豆的好时机。
在中美贸易争端升级之际，“行政院长”赖清德曾说，台湾要借此机会得到“对台湾有利的事情”、“台湾希望不要把鸡蛋放在一个篮子里”，贸易大战能促成台商离开大陆，分散台湾投资风险。蔡英文也宣称，台湾会持续跟美国协商沟通，确保贸易利益不会被影响伤害；鼓励台商返乡投资。
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