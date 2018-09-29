美国造价7900万美元无人机去年坠毁：因数据错误

据俄罗斯卫星通讯社9月28日报道，美国军方本周发布的一份事故调查报告显示，由于飞机的“错误”数据，美国空军一架“全球鹰”无人机去年坠毁。
这架飞机价值7900万美元，坠毁事件发生在2017年6月。据报道，当时位于加州帕姆代尔市的诺斯罗普•格鲁曼公司发动了该无人机，之后它进入自动飞行模式。根据对飞机部件的官方描述，该飞机的导航是通过惯性导航与组装的全球定位系统更新实现的。
官方的描述还说：“RQ-4采用一种四冗余度惯性导航系统与全球定位系统（INS/GPS）配置。该系统采用了两种不同的系统，惯性导航系统与全球定位系统，以实现更大的冗余度。该系统包括2个LN-251单元和2个Kearfott公司生产的KN-4074E INS/GPS系统。
对坠毁事件的调查显示，在无人机起飞后不久，Kearfott的导航器就被无人机操作员关闭了。然而，这架无人机“未能及时发现LNA导航数据的错误，发送输入控制以纠正错误的滚转数据”。
目前尚不清楚导航仪被关闭的原因。
此外，美国海军陆战队发言人表示，一架F-35B战机当地时间28日在南卡罗来纳州博福特县坠毁。飞行员跳伞逃生。该型机是美国军方造价最昂贵、技术最先进的飞机，也是该机型首次发生坠毁事故。
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