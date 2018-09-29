美国造价7900万美元无人机去年坠毁：因数据错误

据俄罗斯卫星通讯社 9 月 28 日报道，美国军方本周发布的一份事故调查报告显示，由于飞机的 “ 错误 ” 数据，美国空军一架 “ 全球鹰 ” 无人机去年坠毁。

这架飞机价值 7900 万美元，坠毁事件发生在 2017 年 6 月。据报道，当时位于加州帕姆代尔市的诺斯罗普 • 格鲁曼公司发动了该无人机，之后它进入自动飞行模式。根据对飞机部件的官方描述，该飞机的导航是通过惯性导航与组装的全球定位系统更新实现的。

官方的描述还说： “RQ-4 采用一种四冗余度惯性导航系统与全球定位系统（ INS/GPS ）配置。该系统采用了两种不同的系统，惯性导航系统与全球定位系统，以实现更大的冗余度。该系统包括 2 个 LN-251 单元和 2 个 Kearfott 公司生产的 KN-4074E INS/GPS 系统。

对坠毁事件的调查显示，在无人机起飞后不久， Kearfott 的导航器就被无人机操作员关闭了。然而，这架无人机 “ 未能及时发现 LNA 导航数据的错误，发送输入控制以纠正错误的滚转数据 ” 。

目前尚不清楚导航仪被关闭的原因。

此外，美国海军陆战队发言人表示，一架

F-35B

战机当地时间

28

日在南卡罗来纳州博福特县坠毁。飞行员跳伞逃生。该型机是美国军方造价最昂贵、技术最先进的飞机，也是该机型首次发生坠毁事故。

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