韩正会见新加坡副总理张志贤

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月

19

日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在新加坡会见新加坡副总理张志贤。双方一致同意，共同推动即将举行的中新双边合作联委会机制会议取得积极成果，推进自贸协定升级谈判，为中新关系和各领域合作迈上更高水平注入强劲动力。

韩正说，两国领导人为中新关系发展倾注大量心血。 2015 年，习近平主席对新加坡进行国事访问，两国确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，双边关系迈入新时期。双方正携手努力，按照两国领导人共识，积极推进 “ 一带一路 ” 合作。中方愿同新方一道，继续发扬互学互鉴、互利共赢的传统，加强顶层设计，统筹规划好未来合作方向和重点。当前形势下，双方要加强在国际和地区事务中的合作，以中国－东盟建立战略伙伴关系 15 周年为契机，构建更加紧密的中国－东盟命运共同体，共同维护基于规则的多边贸易体制，为地区和世界稳定繁荣作出积极贡献。

张志贤表示， 40 年前，新中领导人以非凡的远见卓识为两国强有力的双边关系奠定了坚实基础。 40 年来，两国高层往来频繁，各领域合作日益密切。新方高度评价中国改革开放取得的巨大成就，期待同中方一道，加强 “ 一带一路 ” 发展战略对接，推动双边关系更上一层楼。新加坡以贸易立国，互联互通是发展之要。新方愿同中方一道，共同维护开放、以规则为基础的多边贸易体制。

会见前，韩正和张志贤共同瞻仰邓小平纪念碑。

同日，韩正考察新加坡国际港务集团，听取了新加坡国际港务集团和中方有关企业关于双方密切合作、积极参与互联互通建设的情况介绍。

20 日，韩正和张志贤将共同主持中新双边合作联委会第十四次会议。

访问期间，韩正还将会见新加坡总统哈莉玛、总理李显龙和副总理尚达曼。（新华社）

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