好糗！国泰航空飞机拼错自己名字 自嘲“期间限定”版

国泰航空一架波音777-367客机让抵达香港机场的旅客大吃一惊，网友发现机身一侧的英文名字“CATHAY PACIFIC”竟然拼错，漏了一个“F”，硬生生将国泰航空改名为“CATHAY PACIIC”。
国泰航空在脸书幽默回应拼错字，不仅先自嘲这是“期间限定 777 机队外观 ”，并表示：“特别版向来一瞬即逝。因此她正返回基地重新涂装。再见！Oops this special livery won't last long! She's going back to the shop!”
机身错字的照片被分享在脸书社团“香港航空讨论区”，照片中还可见有人以黄色颜料盖住机身上的错字。
虽然国泰航空坦承拼字错误，但也有人提出怀疑。一名香港飞机工程公司的工程师告诉南华早报：“空隔间隔太刚好不像拼错，我们有模板，若真拼错字母间会有空格。”
该班机连夜从厦门起飞，19日清晨抵达香港，香港飞机工程在厦门为该航空公司保养。
社群媒体用户很快拿这个拼字错误来开玩笑，网友猜测有人键盘上的“F”键坏了。国泰航空的娱乐部主任也来插花表示：“我很确定有人会去修正错误。”他故意将修正（fix）中的“F”省略变成“I'm sure someone will ix it”。
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