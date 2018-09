好糗！国泰航空飞机拼错自己名字 自嘲“期间限定”版

国泰航空 一架波音 777-367 客机让抵达 香港 机场的旅客大吃一惊,网友发现机身一侧的英文名字“ CATHAY PACIFIC ”竟然拼错,漏了一个“ F ”,硬生生将国泰航空改名为“ CATHAY PACIIC ”。





国泰航空在脸书幽默回应拼错字,不仅先自嘲这是“期间限定 777 机队外观 ”,并表示:“特别版向来一瞬即逝。因此她正返回基地重新涂装。再见! Oops this special livery won't last long! She's going back to the shop! ”





机身错字的照片被分享在脸书社团“香港航空讨论区”,照片中还可见有人以黄色颜料盖住机身上的错字。





虽然国泰航空坦承拼字错误,但也有人提出怀疑。一名香港飞机工程公司的工程师告诉南华早报:“空隔间隔太刚好不像拼错,我们有模板,若真拼错字母间会有空格。”





该班机连夜从厦门起飞, 19 日清晨抵达香港,香港飞机工程在厦门为该航空公司保养。





社群媒体用户很快拿这个拼字错误来开玩笑,网友猜测有人键盘上的“ F ”键坏了。国泰航空的娱乐部主任也来插花表示:“我很确定有人会去修正错误。”他故意将修正( fix )中的“ F ”省略变成“ I'm sure someone will ix it ”。

