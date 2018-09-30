美国现“蓝领热潮” 岗位增速创30余年新高

美国《华盛顿邮报》网站9月9日刊载题为《在特朗普的统治下，就业繁荣最终降临在蓝领工人身上。能持久吗？》的文章，该文章称，蓝领工作岗位长期以来一直是美国经济当中很小且不断萎缩的一部分，如今与美国规模大得多的服务经济领域的工作岗位相比却出现了更快的增长。产生蓝领热潮的因素很多。有些与短期的盛衰循环有关，但还有些可能会持续下去。
文章称，在11月份的中期选举即将到来之际，蓝领工作岗位正在以30多年来的最快速度增加，在许多小城镇和农村地区推动了招聘热潮，而这些地区是特朗普总统的坚定支持者。
《华盛顿邮报》网站的一篇分析文章说，在7月份之前的一年里，采矿业、建筑业和制造业等商品生产行业的就业增长了3.3%，是1984年以来的最高增长率。
蓝领工作岗位长期以来一直是美国经济当中很小且不断萎缩的一部分，如今与美国规模大得多的服务经济领域的工作岗位相比却出现了更快的增长。产生蓝领热潮的因素很多。有些与短期的盛衰循环有关，但还有些可能会持续下去。
布鲁金斯学会说，蓝领行业的快速招聘正在给在2016年大选中大力支持特朗普的地区带来好处，而早些时候的扩张则有所不同，当时是大中城市实现了大部分增长。
文章称，蓝领招聘激增的最大推动力是油价反弹、飓风“艾尔玛”和“哈维”等灾难过后的重建需要以及经济增长带来的不断上升的需求。
去年，小城镇和农村地区的就业岗位增长加快，2018年年初仍在增加。
文章称，今年第一季度，农村就业的年增长率为5.1%。较小城市地区的增长率为5.0%。布鲁金斯学会都市政策项目对劳工部5日公布的一组独立数据的分析表明，这比较早摆脱“大衰退”的大城市4.1%的增长率高得多。
过去一年里，美国经济增加了65.6万个蓝领工作岗位，而服务业增加了170万个。但蓝领工作岗位的增长速度在加快，而服务业工作岗位的增长速度在过去一年里徘徊在1.3%左右。
布鲁金斯学会高级研究员马克·穆罗说：“美国的小城镇和农村地区终于取得了些许胜利。”但他补充说：“这种有利的经济转变当中很可能只有一点点可以归功于特朗普总统反复无常的张牙舞爪和虚张声势。”
文章称，好景可能不长。有些经济学家警告说，长期趋势仍然有利于大城市和以数字为重点的行业。有迹象表明，一些蓝领行业的增长可能正在放缓：今年夏天住房销售已经降温，制造商则担心特朗普的贸易战会抹煞它们的竞争优势。
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