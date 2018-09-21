特朗普:美国也是发展中国家 只是发展得比别人快

“ 美国是发展中国家 ” 。是的，你没看错，而且这句话出自美国总统特朗普之口。





据美国媒体 CBS 报道，日前，在美国北达科他州法戈市的一场募款集会中，美国总统特朗普发表了一番演讲。





他说道， “ 有一些国家被认为是发展中的经济体。因为他们还不够成熟，所以我们给他们支付补贴。他们把自己放在发展中国家的类别下，而我们不得不给他们钱，这整件事非常疯狂。比如中国，印度，还有其它一些国家。我们要阻止这件事，必须要阻止！ ”

“ 我们也是发展中国家，好吗？据我了解，我们真的是。我要把我们放到这个类别中，因为我们就是在发展中，只是发展得比别人都快。 ”

特朗普还提到那些被美国保护着的富裕国家， “ 他们必须付钱，我们帮忙看管这个世界，他们却认为是理所应当。 ”

“ 这么多年，这些国家只花了一点点钱在军事上，我们的军事开支却是全世界最多的，其中大部分都在保护这些国家免受侵害，而这些国家居然还有人不喜欢我们。 ”

“

我必须说，他们本应对我们表示尊重，但他们却对我们一点儿敬意也没有。所以当他们有钱的时候，他们必须出钱。

”

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