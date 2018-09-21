缅甸作家煽动仇恨政府获刑7年 昂山素季再度承压

昂山素季继续在承受西方舆论的巨大压力。当地时间 19 日，缅甸一名专栏作家因煽动对政府仇恨，被判 7 年监禁。





综合法新社、《缅甸时报》等外媒报道，这名前专栏作家名为 Ngar Min Swe ， 17 日在仰光西部地方法院被判有罪，因为他在 1 月 24 日的脸书帖子中煽动对政府的仇恨，违反了缅甸的 “ 煽动叛乱法 ” 。除 7 年监禁外，他还面临 10 万缅元（约合 62 美元）的罚款。

在 11 场听证会后，法院做出以上判决。 Ngar Min Swe 没有律师，在法庭上为自己辩护。

法院的发言人表示， “ 该男子在脸书上发表辱骂国务资政昂山素季的帖子，让人们对她产生了错误的印象。 ”

在军政府时期， Ngar Min Swe 是缅甸国有报纸的每周专栏作家，经常写文章批评昂山素季。

自 2016 年昂山素季领导的全国民主联盟上台执政后，他继续撰写针对昂山素季及其政党的长篇大论。

Ngar Min Swe 去年报道表示，前任美国总统奥巴马在 2012 年和 2014 年访问缅甸时，和昂山素季行吻面礼，是对缅甸人民尊严的侮辱。此事也招致缅甸国内保守派的批评。





本月初，仰光北部地方法院开庭审判两名缅甸籍路透社记者，以 “ 非法取得涉及安全部队的情报及重要机密文件 ” ，判处两人 7 年监禁。

此事引发西方媒体舆论轰炸，被指责处理 “ 罗兴亚问题 ” 不力的昂山素季又一次被推上风口浪尖。

对此，昂山素季于 9 月 13 日打破沉默，表示 “ 这一判决与言论自由毫无关系 …… 他们之所以入狱，不是因为他们是记者，而是因为法院判定他们违反了缅甸《官方保密法》（ Official Secrets Act ）。 ”

对于联合国、人权机构以及美国副总统彭斯此前对判决的批评，昂山素季强调，质疑者请指出哪里存在误判，此案是维护了法治。

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