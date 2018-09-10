美拟设新机构负责对外投资 目标直指“一带一路”

美媒称，据利益相关者说，拟议设立的美国发展金融机构的贷款上限为 600 亿美元，目标是成为中国 “ 一带一路 ” 计划的 “ 明确替代方案 ” 。





据美国消费者新闻与商业频道网站 9 月 7 日报道，拟议成立的这个被称为美国国际开发金融公司（ IDFC ）的实体打算整合美国现有负责欠发达国家公共及私人资本事务的机构。今年早些时候，美国国会议员通过更好利用投资引导发展法案提出了这一想法，该法案目前正等待参议院的批准。





报道称，这是华盛顿对抗中国在海外特别是在亚洲不断上升影响力的战略之一。今年 7 月，白宫宣布为印度洋 - 太平洋地区投入 1.13 亿美元的基础设施建设资金。





报道称，在美国智库史汀生中心 6 日于华盛顿举办的一个活动上，支持更好利用投资引导发展法案的人士说，它可以通过中国投资无法做到的方式促进贫困国家的经济发展。

美国众议院外交委员会亚洲和太平洋事务小组委员会主席特德 · 约霍说，美国国际开发金融公司通过其与全球其他发展融资机构合作的能力， “ 将成为中国 ‘ 一带一路 ’ 倡议的对立面 ” 。





美国国家安全委员会负责国际贸易、投资和发展的总统特别助理克利特 · 威廉姆斯说： “ 美国越来越担心中国在该地区的行动、中国投资的类型、它对不同经济体采取的做法以及它对中国战略利益产生的影响。我们希望找到一种方式，提供一种明确的选择和一种明确的替代方案，这就是美国采取这些行动的用意所在。 ”





报道称，美国国际开发金融公司的资金规模定为海外私人投资公司的两倍以上，后者是美国目前的发展融资工具，投资上限为 290 亿美元。与以往的发展金融机构不同的是，国际开发金融公司将拥有在海外进行股权投资的能力。





拟议设立的这个机构打算雇用当地员工，并以透明的方式促成资金流向私营部门，从而推动经济增长。





报道称，就资金规模而言，华盛顿仍然无法匹敌北京的这一专用款项。即便将美国国际开发金融公司计划提供的 600 亿美元投资组合与 7 月份宣布的 1.13 亿美元基金加在一起，仍远不及万亿美元规模的 “ 一带一路 ” 倡议。





但更好利用投资引导发展法案的支持者认为，急需融资伙伴的发展中经济体不应只关注资金数额。





威廉姆斯在提到美国总统特朗普提出的关于自由和开放的印度洋 - 太平洋地区的设想时说，各国 “ 需要纵观全局，并想想长远来看哪项协议会对它们的经济产生更大影响 ” 。





他说：

“

如果以这个标准来衡量，我们将拥有明显的优势。

”

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