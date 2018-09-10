    • 2018年9月10日

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    为证清白拼了 美副总统:愿用测谎仪证明非"内鬼"

    星期一, 九月 10, 2018

    近日，《纽约时报》发表的一篇匿名文章在美国政坛引起轩然大波，也让美国高官们人人自危，纷纷发声自证清白。这篇文章以《我是特朗普政府中的一名反抗者》为题，对特朗普的执政大肆批评并揭露了不少白宫内幕，文章发表后，美国总统特朗普决心找到作者的真面目，呼吁美国司法部对《纽约时报》展开调查，白宫也在彻查内鬼。美媒分析指出，美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）的嫌疑最大，彭斯亲自出面否认，他甚至表示，愿意用测谎仪来证明自己的清白。
    　　
    据美国《新闻周刊》报道，彭斯周日（9日）在接受福克斯新闻采访时称，愿意使用测谎仪来消除质疑，证明自己并非匿名文章的作者。同时，彭斯还严厉批评了撰写匿名文章的政府官员。

    彭斯说：不论政府采取怎样的审查，我都会欣然接受。谈及匿名文章的作者，彭斯补充说，如果他是政府高级官员，那么他不仅违背了对总统的誓言，也违反了宪法。”“这是对我们民主的攻击，他应该受到广泛的谴责。
    　　
    众人将怀疑的目光聚集到彭斯身上，是因为一个单词——“lodestar”（字面意思为指示方向的星星，尤指北极星）。文章最后有一段文字写道，参议员麦凯恩或许已经离开我们，但他永远是我们的典范，他是指引我们恢复公众人物荣誉、恢复国家对话的北极星（lodestar）。美媒分析称，一般人不会用“lodestar”这个词，而彭斯却喜欢用，他也曾在演讲中多次使用该词。
    　　
    当主持人问及是否相信有人企图陷害他时，彭斯表示自己并不清楚，他补充说，这显然是企图分散人们对于经济蓬勃发展和总统取得的成就的注意力。
    　　
    除了副总统彭斯之外，美国国防部长马蒂斯、白宫幕僚长凯利、司法部长塞申斯、国家情报总监科茨、国务卿蓬佩奥、国土安全部长尼尔森也先后发声，称不是自己干的，就连第一夫人梅拉尼娅也连忙撇清自己和匿名文章的关系。

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