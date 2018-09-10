为证清白拼了 美副总统:愿用测谎仪证明非"内鬼"

近日，《纽约时报》发表的一篇匿名文章在美国政坛引起轩然大波，也让美国高官们人人自危，纷纷发声自证清白。这篇文章以《我是特朗普政府中的一名反抗者》为题，对特朗普的执政大肆批评并揭露了不少白宫内幕，文章发表后，美国总统特朗普决心找到作者的 “ 真面目 ” ，呼吁美国司法部对《纽约时报》展开调查，白宫也在彻查 “ 内鬼 ” 。美媒分析指出，美国副总统迈克 · 彭斯（ Mike Pence ）的嫌疑最大，彭斯亲自出面否认，他甚至表示，愿意用测谎仪来证明自己的清白。

据美国《新闻周刊》报道，彭斯周日（ 9 日）在接受福克斯新闻采访时称，愿意使用测谎仪来消除质疑，证明自己并非匿名文章的作者。同时，彭斯还严厉批评了撰写匿名文章的政府官员。





彭斯说： “ 不论政府采取怎样的审查，我都会欣然接受。 ” 谈及匿名文章的作者，彭斯补充说， “ 如果他是政府高级官员，那么他不仅违背了对总统的誓言，也违反了宪法。 ”“ 这是对我们民主的攻击，他应该受到广泛的谴责。 ”

众人将怀疑的目光聚集到彭斯身上，是因为一个单词 ——“lodestar” （字面意思为指示方向的星星，尤指北极星）。文章最后有一段文字写道， “ 参议员麦凯恩或许已经离开我们，但他永远是我们的典范，他是指引我们恢复公众人物荣誉、恢复国家对话的北极星（ lodestar ）。 ” 美媒分析称，一般人不会用 “lodestar” 这个词，而彭斯却喜欢用，他也曾在演讲中多次使用该词。

当主持人问及是否相信有人企图陷害他时，彭斯表示自己并不清楚，他补充说，这显然是企图 “ 分散人们对于经济蓬勃发展和总统取得的成就的注意力。 ”

除了副总统彭斯之外，美国国防部长马蒂斯、白宫幕僚长凯利、司法部长塞申斯、国家情报总监科茨、国务卿蓬佩奥、国土安全部长尼尔森也先后发声，称

“

不是自己干的

”

，就连第一夫人梅拉尼娅也连忙撇清自己和匿名文章的关系。

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