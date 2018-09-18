俄国防部：击落马航MH17航班致298死导弹属乌克兰

当地时间 17 日，俄罗斯国防部召开发布会，公布马来西亚航空 MH17 航班坠毁事件调查的新进展。





综合今日俄罗斯以及俄罗斯卫星通讯社报道，俄国防部称，已根据在马航 MH17 航班失事地点找到的导弹碎片，确定了导弹序列号，这款导弹为乌克兰所属，于 1986 年出厂后被发往乌克兰苏维埃社会主义共和国部队。装备这款导弹的部队驻扎在乌克兰利沃夫州斯特雷市。

俄国防部指出，俄方通过截获乌克兰军方谈话发现，乌克兰军方卷入马航 MH17 空难事件，而国际调查组用来证明俄罗斯 “ 山毛榉 ” 防空导弹与 MH17 空难有关的视频是伪造的。

这架失事的

MH17

航班于

2014

年

7

月

17

日从荷兰阿姆斯特丹市飞往马来西亚首都吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯的东部边境坠毁，包括

196

名荷兰人在内，

298

名乘客和机组人员全部遇难。荷兰安全委员会

2015

年

10

月发布调查报告，认定客机遭一枚

“

山毛榉

”

导弹击落。今年

5

月，一个由荷兰、澳大利亚、比利时、马来西亚和乌克兰参与的联合调查组认定，这枚导弹来自一支俄罗斯部队。俄方对这些说法一直予以否认，并称这些调查是

“

政治化

”

产物，意在抹黑俄罗斯。

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