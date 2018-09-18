俄国防部：击落马航MH17航班致298死导弹属乌克兰

当地时间17日，俄罗斯国防部召开发布会，公布马来西亚航空MH17航班坠毁事件调查的新进展。
综合今日俄罗斯以及俄罗斯卫星通讯社报道，俄国防部称，已根据在马航MH17航班失事地点找到的导弹碎片，确定了导弹序列号，这款导弹为乌克兰所属，于1986年出厂后被发往乌克兰苏维埃社会主义共和国部队。装备这款导弹的部队驻扎在乌克兰利沃夫州斯特雷市。
俄国防部指出，俄方通过截获乌克兰军方谈话发现，乌克兰军方卷入马航MH17空难事件，而国际调查组用来证明俄罗斯“山毛榉”防空导弹与MH17空难有关的视频是伪造的。
这架失事的MH17航班于2014年7月17日从荷兰阿姆斯特丹市飞往马来西亚首都吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯的东部边境坠毁，包括196名荷兰人在内，298名乘客和机组人员全部遇难。荷兰安全委员会2015年10月发布调查报告，认定客机遭一枚“山毛榉”导弹击落。今年5月，一个由荷兰、澳大利亚、比利时、马来西亚和乌克兰参与的联合调查组认定，这枚导弹来自一支俄罗斯部队。俄方对这些说法一直予以否认，并称这些调查是“政治化”产物，意在抹黑俄罗斯。
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