    • 2018年9月18日

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    俄国防部：击落马航MH17航班致298死导弹属乌克兰

    星期二, 九月 18, 2018 ,

    当地时间17日，俄罗斯国防部召开发布会，公布马来西亚航空MH17航班坠毁事件调查的新进展。

    综合今日俄罗斯以及俄罗斯卫星通讯社报道，俄国防部称，已根据在马航MH17航班失事地点找到的导弹碎片，确定了导弹序列号，这款导弹为乌克兰所属，于1986年出厂后被发往乌克兰苏维埃社会主义共和国部队。装备这款导弹的部队驻扎在乌克兰利沃夫州斯特雷市。
    　　
    俄国防部指出，俄方通过截获乌克兰军方谈话发现，乌克兰军方卷入马航MH17空难事件，而国际调查组用来证明俄罗斯山毛榉防空导弹与MH17空难有关的视频是伪造的。
    　　
    这架失事的MH17航班于2014717日从荷兰阿姆斯特丹市飞往马来西亚首都吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯的东部边境坠毁，包括196名荷兰人在内，298名乘客和机组人员全部遇难。荷兰安全委员会201510月发布调查报告，认定客机遭一枚山毛榉导弹击落。今年5月，一个由荷兰、澳大利亚、比利时、马来西亚和乌克兰参与的联合调查组认定，这枚导弹来自一支俄罗斯部队。俄方对这些说法一直予以否认，并称这些调查是政治化产物，意在抹黑俄罗斯。

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