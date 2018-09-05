白宫:如叙政府使用化武 美及盟国将迅速作出回应

美国白宫4日发表声明称，如果叙利亚政府使用化学武器，美国及其盟国将“迅速而恰当地”作出回应。
白宫声明说，美国正密切监视叙利亚伊德利卜省的情况。声明说，如果叙利亚政府“再次选择使用化学武器”，“美国及其盟国将迅速而恰当地作出回应”。
声明还说，美国将继续和盟国一道寻找叙利亚问题的外交解决方案。
伊德利卜省位于叙利亚西北部，由叙反对派武装和极端组织控制，目前叙政府军正在为收复这片地区进行战前准备。
今年8月21日，美国、英国和法国发表联合声明表示，“严重”关切叙政府军在伊德利卜省可能采取的军事行动。美英法三国还警告，若叙政府有使用化学武器的任何行为，它们都将作出“适当”回应。
叙利亚官方媒体22日报道，叙方强烈谴责美英法三方有关化学武器袭击的联合声明，称声明是“对恐怖分子武装的持续支持”。报道援引叙外交部消息人士的话强调，叙利亚不拥有化武。
今年4月7日，叙利亚首都大马士革东古塔地区的杜马镇据称发生“化武袭击”事件。叙政府坚决否认使用化学武器的指责。美国东部时间4月13日晚，美国联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。此次军事行动的合法性遭到一些国家质疑，国际社会纷纷呼吁公正调查叙“化武袭击”事件。
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