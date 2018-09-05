    • 2018年9月5日

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    白宫:如叙政府使用化武 美及盟国将迅速作出回应

    星期三, 九月 05, 2018

    美国白宫4日发表声明称，如果叙利亚政府使用化学武器，美国及其盟国将迅速而恰当地作出回应。
    　　
    白宫声明说，美国正密切监视叙利亚伊德利卜省的情况。声明说，如果叙利亚政府再次选择使用化学武器美国及其盟国将迅速而恰当地作出回应
    　　
    声明还说，美国将继续和盟国一道寻找叙利亚问题的外交解决方案。

    伊德利卜省位于叙利亚西北部，由叙反对派武装和极端组织控制，目前叙政府军正在为收复这片地区进行战前准备。
    　　
    今年821日，美国、英国和法国发表联合声明表示，严重关切叙政府军在伊德利卜省可能采取的军事行动。美英法三国还警告，若叙政府有使用化学武器的任何行为，它们都将作出适当回应。
    　　
    叙利亚官方媒体22日报道，叙方强烈谴责美英法三方有关化学武器袭击的联合声明，称声明是对恐怖分子武装的持续支持。报道援引叙外交部消息人士的话强调，叙利亚不拥有化武。
    　　
    今年47日，叙利亚首都大马士革东古塔地区的杜马镇据称发生化武袭击事件。叙政府坚决否认使用化学武器的指责。美国东部时间413日晚，美国联合英国、法国对叙利亚军事设施进行精准打击。此次军事行动的合法性遭到一些国家质疑，国际社会纷纷呼吁公正调查叙化武袭击事件。

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