不靠吃药不靠变异！“超级战士”将要进入军队？

在战争制胜问题上，人是决定因素。打造 “ 超级战士 ” 对于各国军队来说具有难以抗拒的吸引力，而对于 “ 吃瓜群众 ” 而言这也是一个令人颇为兴奋的话题。





那么如何打造完美的 “ 超级战士 ” 呢？好莱坞传授的经验是 “ 穷人靠变异、富人靠科技 ”——“ 美国队长 ” 靠药物、 “ 绿巨人 ” 靠变异、 “ 钢铁侠 ” 靠科技。





但是在现实世界里选项就没有那么多了，除了依赖科技进步并没有什么捷径可走。毕竟在真实世界里被毒蜘蛛咬一口能保命就烧高香了，变身 “ 蜘蛛侠 ” 的可能性几乎没有。





据英国《每日快报》报道，美俄等大国都在 “ 超级战士 ” 项目上投入大量资源，试图在未来创建自己的超级 “ 钢铁侠 ” 军队。其实不仅是超级大国，几乎所有 “ 有追求 ” 的大国都有自己的 “ 超级战士 ” 项目。





世界上较为知名的此类项目包括俄罗斯军队的 “ 未来战士 ” 单兵综合战斗装备、美国陆军的 “ 陆地勇士 ” （ Land Warrior ）、德国 “ 未来步兵 ” （ IdZ ）、英国 “ 拳头 ” （ FIST ）、西班牙 “ 未来士兵 ” （ COMFUT ）、瑞典 “ 集成模块化士兵系统 ” （ IMESS ）以及法国的 “ 装备和通信一体化步兵 ” （ FLEIN ）系统等等。





尽管名字或霸气或低调，但是大多数思路趋同。目前较为主流的 “ 解决方案 ” 仍是通过机械外骨骼令普通士兵拥有更强耐力、承受更大负重，包括武器、装备和补给。例如俄罗斯在 “ 军队 -2018” 论坛上展出的新一代动力服，这件装备由轻碳纤维研制而成，重 4 到 8 公斤（战士可以自己调整参数），从而令战士能够负重 50 公斤轻松行军。





而目前美俄等国的研发重点已经转向 “ 全动力外骨骼 ” ，相比旨在减轻搬运装备以及复杂地形中行军负担的传统外骨骼装备，这类装备不仅造型科幻，而且在提升作战效能方面更为全面，堪比 “ 钢铁侠 ” 。





例如美国特种作战司令部研发的 “ 黄铜骑士 ” 外骨骼以及俄罗斯研发的 “ 钢铁侠 ” 动力盔甲。据俄版 “ 钢铁侠 ” 盔甲项目的负责人透露，这款装备不仅令士兵行动迅捷，携带更多补给装备，而且在试验中一名测试人员还实现了单手发射突击步枪。





据俄罗斯军方人员透露，俄军士兵将在 2025 年穿上这些铠甲。而美军的 “ 黄铜骑士 ” 外骨骼也将于明年开始在人类操作员身上进行测试。





造型科幻的 “ 超级战士 ” 正从大荧幕上走下来，但是与电影剧情相近的是，这些 “ 超级战士 ” 都是为战争而生，或许战场上 “ 神仙打架 ” 的场景很快就会成为现实。





当然因战争而生的装备，最后造福人类的例子也是不胜枚举。目前一些类似

“

超级战士

”

装备的设计已经开始在医疗领域发光发热，未来这些

“

钢铁战衣

”

或许也可以化身

“

天使之翼

”

帮助残疾人和瘫痪患者重新直立行走。当我们因为

“

超级战士

”

装备而焦虑时，或许可以这样安慰一下自己。

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