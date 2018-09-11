不靠吃药不靠变异！“超级战士”将要进入军队？

在战争制胜问题上，人是决定因素。打造“超级战士”对于各国军队来说具有难以抗拒的吸引力，而对于“吃瓜群众”而言这也是一个令人颇为兴奋的话题。
那么如何打造完美的“超级战士”呢？好莱坞传授的经验是“穷人靠变异、富人靠科技”——“美国队长”靠药物、“绿巨人”靠变异、“钢铁侠”靠科技。
但是在现实世界里选项就没有那么多了，除了依赖科技进步并没有什么捷径可走。毕竟在真实世界里被毒蜘蛛咬一口能保命就烧高香了，变身“蜘蛛侠”的可能性几乎没有。
据英国《每日快报》报道，美俄等大国都在“超级战士”项目上投入大量资源，试图在未来创建自己的超级“钢铁侠”军队。其实不仅是超级大国，几乎所有“有追求”的大国都有自己的“超级战士”项目。
世界上较为知名的此类项目包括俄罗斯军队的“未来战士”单兵综合战斗装备、美国陆军的“陆地勇士”（Land Warrior）、德国“未来步兵”（IdZ）、英国“拳头”（FIST）、西班牙“未来士兵”（COMFUT）、瑞典“集成模块化士兵系统”（IMESS）以及法国的“装备和通信一体化步兵”（FLEIN）系统等等。
尽管名字或霸气或低调，但是大多数思路趋同。目前较为主流的“解决方案”仍是通过机械外骨骼令普通士兵拥有更强耐力、承受更大负重，包括武器、装备和补给。例如俄罗斯在“军队-2018”论坛上展出的新一代动力服，这件装备由轻碳纤维研制而成，重4到8公斤（战士可以自己调整参数），从而令战士能够负重50公斤轻松行军。
而目前美俄等国的研发重点已经转向“全动力外骨骼”，相比旨在减轻搬运装备以及复杂地形中行军负担的传统外骨骼装备，这类装备不仅造型科幻，而且在提升作战效能方面更为全面，堪比“钢铁侠”。
例如美国特种作战司令部研发的“黄铜骑士”外骨骼以及俄罗斯研发的“钢铁侠”动力盔甲。据俄版“钢铁侠”盔甲项目的负责人透露，这款装备不仅令士兵行动迅捷，携带更多补给装备，而且在试验中一名测试人员还实现了单手发射突击步枪。
据俄罗斯军方人员透露，俄军士兵将在2025年穿上这些铠甲。而美军的“黄铜骑士”外骨骼也将于明年开始在人类操作员身上进行测试。
造型科幻的“超级战士”正从大荧幕上走下来，但是与电影剧情相近的是，这些“超级战士”都是为战争而生，或许战场上“神仙打架”的场景很快就会成为现实。
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