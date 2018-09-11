    • 2018年9月11日

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    不靠吃药不靠变异！“超级战士”将要进入军队？

    星期二, 九月 11, 2018 ,

    在战争制胜问题上，人是决定因素。打造超级战士对于各国军队来说具有难以抗拒的吸引力，而对于吃瓜群众而言这也是一个令人颇为兴奋的话题。

    那么如何打造完美的超级战士呢？好莱坞传授的经验是穷人靠变异、富人靠科技”——“美国队长靠药物、绿巨人靠变异、钢铁侠靠科技。

    但是在现实世界里选项就没有那么多了，除了依赖科技进步并没有什么捷径可走。毕竟在真实世界里被毒蜘蛛咬一口能保命就烧高香了，变身蜘蛛侠的可能性几乎没有。

    据英国《每日快报》报道，美俄等大国都在超级战士项目上投入大量资源，试图在未来创建自己的超级钢铁侠军队。其实不仅是超级大国，几乎所有有追求的大国都有自己的超级战士项目。

    世界上较为知名的此类项目包括俄罗斯军队的未来战士单兵综合战斗装备、美国陆军的陆地勇士Land Warrior）、德国未来步兵IdZ）、英国拳头FIST）、西班牙未来士兵COMFUT）、瑞典集成模块化士兵系统IMESS）以及法国的装备和通信一体化步兵FLEIN）系统等等。

    尽管名字或霸气或低调，但是大多数思路趋同。目前较为主流的解决方案仍是通过机械外骨骼令普通士兵拥有更强耐力、承受更大负重，包括武器、装备和补给。例如俄罗斯在军队-2018”论坛上展出的新一代动力服，这件装备由轻碳纤维研制而成，重48公斤（战士可以自己调整参数），从而令战士能够负重50公斤轻松行军。

    而目前美俄等国的研发重点已经转向全动力外骨骼，相比旨在减轻搬运装备以及复杂地形中行军负担的传统外骨骼装备，这类装备不仅造型科幻，而且在提升作战效能方面更为全面，堪比钢铁侠

    例如美国特种作战司令部研发的黄铜骑士外骨骼以及俄罗斯研发的钢铁侠动力盔甲。据俄版钢铁侠盔甲项目的负责人透露，这款装备不仅令士兵行动迅捷，携带更多补给装备，而且在试验中一名测试人员还实现了单手发射突击步枪。

    据俄罗斯军方人员透露，俄军士兵将在2025年穿上这些铠甲。而美军的黄铜骑士外骨骼也将于明年开始在人类操作员身上进行测试。

    造型科幻的超级战士正从大荧幕上走下来，但是与电影剧情相近的是，这些超级战士都是为战争而生，或许战场上神仙打架的场景很快就会成为现实。

    当然因战争而生的装备，最后造福人类的例子也是不胜枚举。目前一些类似超级战士装备的设计已经开始在医疗领域发光发热，未来这些钢铁战衣或许也可以化身天使之翼帮助残疾人和瘫痪患者重新直立行走。当我们因为超级战士装备而焦虑时，或许可以这样安慰一下自己。

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