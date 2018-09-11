美国基层学校推进“汉语热” 让孩子们沉浸在普通话中

香港《南华早报》网站 9 月 8 日刊登该报记者西莫内 · 麦卡锡的一篇报道，题为《美国基层学校让孩子们沉浸在普通话中》，文章摘编如下：





2012 年，北京大学毕业生李佳行正在马里兰大学攻读教育学博士学位，为了了解犹他州开创性的中英双语沉浸式教学项目，他来到犹他州盐湖城的一所美国公立幼儿园，当孩子们用标准的普通话欢迎他时，李佳行感到很惊讶。





现任密歇根州立大学孔子学院院长的李佳行说： “ （当时）看到这些 5 、 6 岁的孩子用一种与母语完全不同的语言与成年人交谈，简直令人大开眼界。 ”





李佳行所目睹的是美国基层小学教育中的一种趋势所取得的成果：在语言沉浸式教学项目中，孩子们每天在学校至少有一半时间完全用中文来上数学、科学、体育等常规课程。这种沉浸式教学项目近年来取得了蓬勃发展，从上世纪 90 年代屈指可数的几所学校扩张到了今年在全美各地开办的大约 300 个项目。这一数字还在继续稳步攀升，推动它的不是联邦拨款，而是在公立学校推动普通话沉浸式教学的家长和校方。





《父母的普通话沉浸式教学指南》一书的作者伊丽莎白 · 韦斯说： “ 人们日益认识到，美国不是宇宙的中心。父母希望孩子能够在这个世界上自由活动，而这意味着要掌握多种语言。 ”





从无到有





沉浸式教学项目的发展恰逢美国人学中文兴趣的大涨。现在，美国有大约 25 万中小学生在学校和课外班学习汉语，中小学校的中文沉浸式教学项目数量迅速增加，使之成为排在西班牙语和法语之后的全美第三大外语课程。据 “ 普通话沉浸式学习家长委员会 ” 说，美国有 31 个州都开设有教小孩子说普通话的课程。





教育工作者说，这些项目的动力主要来自全国各地的家长、校方和当地议员。





美国加利福尼亚州北部去年开办的韦斯特县汉语学校的校长埃里克 · 彼得森说： “ 如果你是家长，那么不管你的政治观点如何，你最起码希望让你的孩子做好准备。你看到墙上写的字了，世界正变得越来越 ‘ 互联 ’ ，让孩子再学一门语言很重要。 ”





正是这一点促使凯莉 · 米勒决定让女儿去上堪萨斯城郊外蓝谷学区的一所双语沉浸式幼儿园。

“ 我们想的是，我们为什么不利用这个项目和这个机会呢？ ” 米勒说， “ 我们知道，这个星球上有 20% 的人说中文，由于亚洲和美国之间的互动以及那里未来的增长机会，中文在美国被视为一种亟需的语言。 ”





她说，她要靠谷歌翻译来帮助女儿完成家庭作业，但总的来说，这个选择已经成为一种开拓视野的体验，促使她家与所在地区的华人社区建立了联系。





通用语言





在克利夫兰创办了俄亥俄州首个普通话沉浸式语言项目 “ 全球大使语言学院 ” 的梅兰 · 罗杰斯说： “ 在普通话课程中，除了以汉语为母语的学生之外，我们还有以法语和西班牙语为母语的学生。 ”





罗杰斯所办学校的学生既有来自低收入家庭也有来自中产阶级家庭的学生。她说，全美各地的沉浸式教学项目只会继续增加。





“ 这不是一时的风尚 —— 沉浸式项目并非突然冒出来而无法持续， ” 罗杰斯说， “ 我认为重要的是要让父母们知道，这在全世界都是一种常态，在我们国家也会继续发展。 ”





未来经费





和其他许多学校一样，罗杰斯开办的学院也是一所特许学校，是一所公立的独立学校，得到了慈善捐款和她本人坚持不懈的支持。





美国亚洲协会中文早期语言和沉浸式网络教学项目负责人王淑涵说，全美各州都接手了联邦政府放弃的领域，为促进沉浸式教学提供了拨款和资金。





她在谈到大学阶段以前的中文沉浸式教学项目时说： “ 令人惊讶的是其实没有来自教育部的联邦经费，取得这样的发展主要是各州和地方学区努力的结果。 ”





在目睹了数十年来中文沉浸式项目取得的发展之后，王淑涵说这一趋势正在全美蔓延，她对未来持乐观态度。





她说： “ 作为一个国家，我们一向把语言作为表明我们国家身份的一种方式，把它当作国家身份的标志，因此不可避免的是，外语始终与公众态度的消长联系在一起。 ”





李佳行对此表示赞同，自从在犹他州的课堂上见识过双语沉浸式教学之后，他也目睹了此类项目的迅速发展。他说，地方层面的兴趣最终将带来更多的州和联邦层面的支持。





李佳行说：

“

这一需求来自地方社区、家长和学生，他们希望为孩子提供外语课程，让他们为未来做好准备。

”

他说：

“

我确信，政府会提供支持以促进这种发展，满足地方社区的这种需求。

”

Twitter

sgnypost





