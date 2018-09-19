台湾民众西进意愿创新高

海外媒体称，台湾最新民调显示， 26.1% 认为未来两岸统一比较好， 23.2% 则支持维持现状。同时，过半受访者不赞同蔡英文处理政务的方式，对她的赞同度仅有 31.2% 。





据报道，台湾民意基金会 17 日公布 “ 台湾人眼中的蔡英文 ” 民意调查指出，蔡英文的赞同度只有 31.2% ，是 2016 年以来的次低；有 54.5% 受访者不赞同她处理政务的方式，则是上任以来的最高。





台湾民意基金会董事长游盈隆特别指出，最新民调显示， 26.1% 认为未来两岸统一比较好， 23.2% 认为未来维持现状比较好。这是自 1991 年以来支持两岸统一的比率首度超越维持现状。





他说，目前主张维持现状者是多数，但台湾超过六成维持现状派、八成支持统一派都不满意蔡英文的表现。





另据台湾联合新闻网 9 月 17 日报道，台湾《联合报》最新 “ 两岸关系年度大调查 ” 显示，民众对于台湾前途的看法仍以主张 “ 永远维持现状 ” 为主流，但比率由去年的 49% 降为 45% 。此外， 43% 民众愿意赴大陆就业， 30% 想到大陆创业， 44% 愿意让孩子去大陆念书，都创九年来新高点。





报道称，对于台湾前途的主张，本次调查发现， 10% 主张急统， 13% 主张缓统， 45% 希望永远维持现状， 6% 无意见。





调查显示，主张永远维持现状者由去年的 49% 降至 45% ，减少 4 个百分点；主张缓统和急统的比率则较去年各增加一到两个百分点，合计比率为 23% ，是历次调查新高。





调查还发现，民众西进就业意愿近五年来逐年增加，由 2014 年的 25% 一路攀升到今年的 43% ，创历年调查新高；愿意到大陆创业的人也从 2015 年的 20% 增加至今年的 30% ，同为历次调查的新高。





报道称，从职业和学历来看，则以高阶主管、白领专业、服务工作人员与大学以上学历族群愿意西进工作的意愿较高，比率都在 50% 左右；至于目前在读学生中，则有 66% 不排斥前往大陆就业。





报道还称，此外，愿意让子女到大陆念书的人由去年的 38% 增为 44% ，同样是历次调查的新高点； 14% 民众愿意搬到大陆定居，也比去年增加两个百分点。





台湾联合新闻网 9 月 17 日还报道称， “ 两岸关系年度大调查 ” 显示，过去一年来，民众认为两岸互动方面趋向恶化，双双创下历次调查新高。不满意蔡英文处理两岸关系表现的人攀升到 68% ，是近三年调查新高。





报道称，相对于两岸社会互动关系持续稳定发展，民众认为两岸对立状态趋向紧张，经贸对立和军事竞争状态的评价则与去年类似，以偏竞争或紧张居多。





其中，两岸对外关系战火角力持续升温是评价变动最大的指标，觉得两岸对外关系处于高度竞争状态的民众达 67% ，较去年增加 10 个百分点，创历次调查新高。





报道指出，尽管两岸政治及对外关系互动转趋低迷，经贸、军事及社会互动也未见起色，但民众普遍认为两岸开战可能性低。





调查也发现，对于蔡英文处理两岸关系的表现，民众评价持续下滑，不满意比率由前年的

48%

、去年的

56%

，增加到今年的

68%

；满意比率则由

31%

、

26%

降至今年的

19%

，

12%

无意见。

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