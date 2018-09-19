台湾民众西进意愿创新高

海外媒体称，台湾最新民调显示，26.1%认为未来两岸统一比较好，23.2%则支持维持现状。同时，过半受访者不赞同蔡英文处理政务的方式，对她的赞同度仅有31.2%。
据报道，台湾民意基金会17日公布“台湾人眼中的蔡英文”民意调查指出，蔡英文的赞同度只有31.2%，是2016年以来的次低；有54.5%受访者不赞同她处理政务的方式，则是上任以来的最高。
台湾民意基金会董事长游盈隆特别指出，最新民调显示，26.1%认为未来两岸统一比较好，23.2%认为未来维持现状比较好。这是自1991年以来支持两岸统一的比率首度超越维持现状。
他说，目前主张维持现状者是多数，但台湾超过六成维持现状派、八成支持统一派都不满意蔡英文的表现。
另据台湾联合新闻网9月17日报道，台湾《联合报》最新“两岸关系年度大调查”显示，民众对于台湾前途的看法仍以主张“永远维持现状”为主流，但比率由去年的49%降为45%。此外，43%民众愿意赴大陆就业，30%想到大陆创业，44%愿意让孩子去大陆念书，都创九年来新高点。
报道称，对于台湾前途的主张，本次调查发现，10%主张急统，13%主张缓统，45%希望永远维持现状，6%无意见。
调查显示，主张永远维持现状者由去年的49%降至45%，减少4个百分点；主张缓统和急统的比率则较去年各增加一到两个百分点，合计比率为23%，是历次调查新高。
调查还发现，民众西进就业意愿近五年来逐年增加，由2014年的25%一路攀升到今年的43%，创历年调查新高；愿意到大陆创业的人也从2015年的20%增加至今年的30%，同为历次调查的新高。
报道称，从职业和学历来看，则以高阶主管、白领专业、服务工作人员与大学以上学历族群愿意西进工作的意愿较高，比率都在50%左右；至于目前在读学生中，则有66%不排斥前往大陆就业。
报道还称，此外，愿意让子女到大陆念书的人由去年的38%增为44%，同样是历次调查的新高点；14%民众愿意搬到大陆定居，也比去年增加两个百分点。
台湾联合新闻网9月17日还报道称，“两岸关系年度大调查”显示，过去一年来，民众认为两岸互动方面趋向恶化，双双创下历次调查新高。不满意蔡英文处理两岸关系表现的人攀升到68%，是近三年调查新高。
报道称，相对于两岸社会互动关系持续稳定发展，民众认为两岸对立状态趋向紧张，经贸对立和军事竞争状态的评价则与去年类似，以偏竞争或紧张居多。
其中，两岸对外关系战火角力持续升温是评价变动最大的指标，觉得两岸对外关系处于高度竞争状态的民众达67%，较去年增加10个百分点，创历次调查新高。
报道指出，尽管两岸政治及对外关系互动转趋低迷，经贸、军事及社会互动也未见起色，但民众普遍认为两岸开战可能性低。
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