女子捐器官将癌症传给4个人 专家称病例“极其罕见”

美媒称，众所周知，在一些罕见病例中，器官移植会导致传染病从捐献者传给接受者。然而正如一个新病例所显示，更罕见的是，器官移植也会导致癌症的传播。





据美国趣味科学网站 9 月 15 日报道，一份发表于《美国移植学杂志》 7 月号的新报告称， 4 名欧洲人在接受了同一名捐献者的器官后患上了乳腺癌，这被称为 “ 非同寻常的病例 ” 。报告称，其中 3 名患者死于这种癌症，凸显 “ 源自捐献者的乳腺癌通常会造成致命后果 ” 。





由荷兰和德国的研究人员联合撰写的这份报告称，器官捐献者 2007 年死于中风，享年 53 岁。她没有罹患任何已知令她无法捐献器官的疾病，接受多项检查后也没有显示出患癌迹象。医生将她的肾、肺、肝和心脏分别移植到器官接受者体内，接受心脏移植的患者在移植后不久死于无关原因。





但 16 个月后，接受肺移植的一名女性患病，医生发现其胸部淋巴结内有癌细胞。对癌细胞的分析显示，它们实际上是乳腺癌细胞，癌细胞的 DNA 表明，这些细胞来自器官捐献者。报告称，这名患者的癌症扩散，在确诊患癌约一年后去世。





当时，另外三名接受器官移植后仍活着的患者收到了通知。医生告诉他们，接受肺移植的患者死于与移植相关的乳腺癌，这些患者接受了癌症检查，结果最初呈阴性。





但在 2011 年，医生发现接受肝移植患者的肝中有乳腺癌细胞，这名患者不想再一次接受肝移植，因为她担心可能出现并发症。针对癌症的放疗最初是有帮助的，但后来癌症复发，这名患者于 2014 年去世。 2013 年，接受左肾移植的患者也被确诊患有乳腺癌 —— 距离她接受移植已过去了 6 年时间，癌症已经扩散到其他许多器官，患者两个月后去世。接受右肾移植的 32 岁男子也在 2011 年被诊断出移植的肾脏中有乳腺癌细胞，但医生最终成功将肾脏取出，病人也停止服用抑制免疫系统的药物。他还接受了化疗。治疗很成功，这名男子在接受移植手术 10 年后仍很健康。





美国诺思韦尔医疗保健公司器官移植部门负责人刘易斯 · 特珀曼说，癌症通过器官移植传播是 “ 非常、非常罕见的事件 ” 。报告称，事实上，接受移植者遭遇这种情况的几率在万分之一到万分之五之间。





特珀曼在接受趣味科学网站记者采访时说： “ 供移植的器官是极其安全的。 ” 因为器官捐献者需要接受严格的筛查，包括上报癌症等疾病的家族史以及接受多项实验室检查。在这个案例中， 53 岁的捐献者接受了健康检查、腹部和心脏的超声检查、胸部 X 光检查以及呼吸道检查。





特珀曼说，即使有一套可靠的程序，

“

也不可能对一切进行筛查

”

，不过捐赠者罹患某种可能会传播但未被检测到的疾病的可能性极小。

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