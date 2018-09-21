因从俄军购 美国制裁中国军队装备发展部及其部长

美国星期四对中国军队的装备发展部及其部长李尚福中将实施制裁，原因是从俄罗斯购买国防装备，从而违反了美国在 2017 年签署的范围广泛的制裁法案。





美国国务院官员说，有关制裁立即生效。美方说，中国中央军委装备发展部与俄罗斯主要武器输出公司俄罗斯国防产品出口公司 (Rosoboronexport) 进行了 “ 重大交易 ” 。





美国国务院说，中国在 2017 到 2018 年购买了 10 架俄罗斯的苏 -35 战机和 S-400 地对空导弹的相关设备。 这批军购违反了美国 2017 年通过的《以制裁反击美国敌人法案》 (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) ，这部法律的目的是惩罚俄罗斯干预 2016 年的美国总统选举。





法律要求制裁任何与俄罗斯国防产业从事 “ 重大交易 ” 的第三方。 特朗普政府同时将另外 33 名与俄罗斯军队和情报机构有关的实体和个人列入黑名单，将他们加入该法案制裁之列。





这是美国第一次利用这部制裁法律惩罚俄罗斯军事装备的外国买家。





一名不愿透露姓名的国务院官员表示，此举只是针对制裁莫斯科，而不是北京及其军队。





这名官员通过电话会议对记者说： “ 这些制裁的最终目标是俄罗斯。这部制裁法律不是要削弱任何国家的国防能力，这是俄罗斯要为其恶意行为付出的代价。 ”





此前，特朗普政府受到很大压力，要更加强硬地回应美情报部门有关俄罗斯干预美国大选的指控。包括共和党众议员在内的国会反复呼吁特朗普政府对俄罗斯采取强硬措施。（美国之音）

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