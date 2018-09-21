匈牙利外长回怼联合国：移民不是基本人权

据今日俄罗斯（ RT ）电视台当地时间 9 月 19 日报道，匈牙利外交部长西雅尔多（ Peter Szijjarto ）指责联合国人权监督机构 “ 散布 ” 有关匈牙利的 “ 谎言 ” ，并称移民不是一项 “ 基本的人权 ” 。

19 日，在联合国人权理事会的会议上，西雅尔多指责联合国一人权监督机构的 “ 独立专家 ” ，说他们 “ 不应该独立于真相 ” 。他说， “ 最近，一些联合国官员开始散布不利于我的国家的谎言。 ”

他称，这些官员想要 “ 把不可能的事强加到我们身上 ” ，即让非法移民进入匈牙利， “ 他们说移民是一项基本的人权，这是在说谎。 ”





据路透社（ Reuters ），今年 3 月到 4 月，以西雅尔多为首的匈牙利代表团参加人权监督机构组织的审查。 4 月，监督机构督促政府大力整顿一些政治家有关反对罗姆人、穆斯林和其他少数族裔的仇恨言论，并撤除准许驱逐移民而无需给予申请庇护机会的法律。

上周，联合国人权理事会对匈牙利的反移民政策提出批评。

6 月，匈牙利政府通过 “ 阻止索罗斯 ” （ Stop Soros ）法案，该法案规定，凡组织非法移民来匈并鼓励规避法律的人将受到惩罚，凡为此类犯罪活动提供资金或者经常进行非法移民组织活动的人可被判处为期一年的监禁。这意味着一些帮助移民的外国非政府组织（ NGO ）也受到法案限制。

法案得名于出生于匈牙利的美国金融巨鳄、被视为 “ 边境开放倡导者 ” 的乔治 · 索罗斯（ George Soros ）。

联合国称，匈牙利利用该法 “ 攻击公民社会、移民、难民和寻求庇护者 ” ，这一行为违反国际人权法，给整个欧盟的 “ 价值观 ” 造成威胁。联合国称，法案滋长了 “ 敌意、仇外心理以及。。。。。。对移民、寻求庇护者、难民和所有帮助他们的人的歧视。 ”





据今日俄罗斯，匈牙利因强势的反移民立场与欧盟也产生不和。上周，欧洲议会准许启动 2007 年《里斯本条约》的第 7 条以制裁匈牙利。该条款专为应对成员国对欧盟的价值观存在 “ 严重违背的明确风险 ” 的情况，常被称为欧盟的 “ 核选项 ” （ nuclear option ）。

如果条款完全执行，匈牙利将失去在欧盟的投票权。

对此，匈牙利指责欧盟希望匈牙利成为一个 “ 移民国家 ” ，称欧盟的投票是支持移民国家的 “ 小报复 ” 。波兰和捷克共和国与欧盟在移民政策上也不和，它们在投票后立即表示支持匈牙利。去年波兰也因其司法改革成为第 7 条款的实施对象。

据路透社，匈牙利总理欧尔班

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维克托（

Viktor Orban

）领导的右翼政府强烈反对移民入欧。该政府已经在该国南部边境修筑了围墙，并且让难民很难申请庇护。

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