英俄口水仗未完 瑞士又插一脚：俄搞“间谍活动”

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯外交部网站 19 日发布消息称，瑞士近日指责俄加强在瑞士境内情报活动，俄外交部今（ 19 日）召见瑞士驻俄大使伊夫 ∙ 罗西耶要求对此给予解释。

据报道，俄罗斯外交部表示，瑞士近来毫无根据地指责俄罗斯在其境内加强情报活动和所谓 “ 俄罗斯间谍 ” 涉嫌针对瑞士极其重要基础设施的非法活动，俄方要求罗西耶对此做出解释。





瑞士《每日导报》和荷兰《新鹿特丹商报》此前爆料称，两国早前联手破获了疑似俄罗斯间谍刺探瑞士 “ 化武实验室 ” 的阴谋，而该实验室专家调查了所谓的叙利亚化学武器攻击事件和发生在英国索尔兹伯里的前俄罗斯双面间谍中毒事件。

报道称，这些疑似俄罗斯间谍今年春天在荷兰海牙被捕，随后被驱逐回俄罗斯，更加确切的被捕时间和详情不得而知。两家报纸还称，瑞士情报部门证实，荷兰和英国同行共同参与了这次抓捕行动。

俄罗斯驻瑞士大使馆则表示，报道 “ 毫无根据 ” ， “ 以针对在瑞士工作俄罗斯人的偏颇观点灌输读者，是愚蠢的打算。 ”





据俄媒早前报道，瑞士外交部今年已 3 次召唤俄罗斯大使，就俄罗斯在瑞士境内的可疑活动表达疑虑。瑞士外交部 16 日曾发表声明： “ 瑞士已要求俄罗斯，立即停止在瑞士境内或针对瑞士有关目标的非法活动。 ” 由于怀疑俄罗斯外交官在瑞士从事非法活动， 17 日，瑞士启动了更加严格的俄罗斯外交官资格认证程序。

今年 3 月 4 日，前俄双面间谍斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国突然中毒。英方调查后表示，案件是俄罗斯所为，俄方则否认并表示愿参与调查。英方驱逐 23 名俄罗斯外交官，超过 20 个国家选择追随英国驱逐俄国外交官。俄外交部随后召见了澳大利亚、德国、意大利等 23 国驻俄使节代表，告知他们俄方将以数量对等原则驱逐这些国家的驻俄外交人员。

9

月

5

日，英方公布两名

“

投毒

”

嫌疑人，并称两人是俄罗斯情报人员。俄方对此重申，英方指控毫无根据。目前，英俄双方还未就前俄罗斯双面间谍中毒事件达成一致。

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