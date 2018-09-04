英专家称发现MH370:在柬埔寨密林 机身似有缺口

2014 年 3 月 8 日，载有 239 人的马来西亚航空公司 MH370 客机在从吉隆坡飞往北京的途中失踪。 4 年多过去了，客机仍下落不明。有外媒日前援引英国一位技术专家的话表示， MH370 客机残骸就在柬埔寨密林深处。

综合英国《镜报》、罗马尼亚 Digi24 电视台等多家外媒 3 日报道，英国技术专家伊恩 · 威尔逊（ Ian Wilson ）在接受媒体采访时称，他在谷歌地图上找到了失踪的 MH370 客机。威尔逊认为，客机残骸就在柬埔寨密林深处。

报道称，威尔逊目前已计划前往该密林深处，以证实自己的推论。 “ 我花了好几个小时在谷歌地图上寻找可能的坠机地点， ” 威尔逊说， “ 最后，正如你所看到的，坠机地点就在密林中最暗的地方。 ” 威尔逊进一步表示： “ 客机尾部与机身背部似乎有一个缺口。 ”





2014 年 3 月 8 日，载有 239 人的 MH370 客机从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客 227 名，机组人员 12 人。客机失踪后，多国组织大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。

马来西亚政府于当地时间 7 月 30 日在新闻发布会上公布 MH370 最新报告。该报告名为《 MH370 安全调查报告》，主体部分共计 495 页，内容包括飞机基本信息、机组人员构成、调查和搜寻工作等信息。但根据报告，飞机失踪原因依然不明。

马航 MH370 独立调查组的调查专家们发表惊人言论，马来西亚航空公司公布的消息以及马来西亚官方发布的调查报告都不完整，可能被修改过。马来西亚航空公司隐瞒了相关信息。

该独立调查组负责人维克多

·

伊南诺（

Victor Iannello

）指出，他在马来西亚政府公布的信息以及调查报告中发现异常信息。

“

让人失望的是，在

MH370

失踪

4

年多之后，我们还在要求马来西亚公布截留的数据，

”

伊南诺说，

“

这些异常信息暗示，调查报告披露的信息并不完整，报告中部分内容已经被修改。

”

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