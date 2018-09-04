墨西哥玛雅象形文字手抄本被认定为真迹

美媒称，在被抢掠者出售 54 年后，一份载有古代玛雅象形文字的文本日前被学者们认定为真迹。





据美联社 9 月 1 日报道，墨西哥国家历史和人类学研究所说，这一日历式的文本是在公元 1021 年至 1154 年之间制作的，是已知最古老的西班牙统治前文献。





报道称，这本树皮折页 “ 书 ” 现在仅剩 10 页，将被称为墨西哥玛雅手抄本。此前它曾被称为格罗里埃式装订手抄本，它最初可能有 20 页，但在墨西哥南部恰帕斯州的一个洞穴里沉寂了几个世纪后，部分书页丢失了。





报道称，玛雅文本是用一系列象形音节符号写成的，其中一种风格化的彩绘像通常代表一个音节，它记载了与金星星体运动有关的一系列观测和预测结果。





“ 它的风格不同于其他已知和被证明是真品的玛雅手抄本。 ” 该研究所在一份声明中说，大约有三本问世时间晚于上述手抄本的玛雅 “ 书 ” 在 16 世纪西班牙征服者摧毁玛雅文物的浩劫中幸存下来。





该研究所说，由于这本书的成书时间太早，与其他作品相比，它是在一个相对贫困的时代创作的。它说，一系列化学测试证明了这些书页以及用来书写的西班牙统治时期前墨水的真实性。





报道称，虽然此前的研究也支持了该文本的真实性，但这一次，该文本真实性数十年遭质疑的历史终于画上句号。

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