美制炸弹也门炸死40名儿童 多国联军：对不起炸错

据美国有线电视新闻网 9 月 3 日报道，沙特阿拉伯领导的多国联军在一份声明中说，经多国联军领导的事故评估小组调查， 8 月 9 日多国联军对也门西北部萨达省的军事行动存在 “ 错误 ” ，联军对此表示歉意，并称将惩罚误炸实施者。





8 月 9 日，一辆载有儿童的大客车在也门萨达省达哈延市一处市场遭多国联军空袭。红十字国际委员会说，空袭造成 51 人死亡，其中包括 40 名儿童。

据称，死亡儿童年龄在 6 至 11 岁之间，他们是去参观了埋有叛军的墓地后，在返程的途中被炸。美媒证实，袭击事件所使用的炸弹由美国制造。

9 月 1 日，沙特领导的多国联军承认误炸。并补充称将采取法律行动，追究参与误炸事件人员的法律责任。

同一日，联军事故评估小组发言人曼苏尔在利雅德发表讲话称： “ 我们未能在合适的时间及地点为战斗机配备武器，导致错失时机，没能在视野开阔的开放区域准确打击目标，从而导致了误炸事件 ” 。





美国国务院表示，该报告是实现信息全透明重要的第一步，并重申各方必须遵守武装冲突法，以尽量减轻对平民及民用基础设施的伤害。

但是，一名国家安全委员会前高官表达了怀疑： “ 特朗普政府似乎急于找到理由来赞扬这场由沙特和阿联酋主导、针对也门的可怕战争 ” 。

报道称，也门内战开始于 2015 年初。当时，来自该国北部的什叶派少数派 —— 胡塞武装推翻了美国支持的中央政府并占领首都萨那。这场危机迅速升级为多方参与的战争：邻国沙特阿拉伯领导海湾国家联合对抗胡塞武装。该联军得到英美等国的参考及支持。美国并未直接参与军事行动，但每年向沙特出售数十亿美元军事设备并与之分享情报。





人权观察组织称自从冲突爆发以来，沙特等国对也门实施了许多 “ 违反战争法 ” 的联合军事行动，且没有充分的后续调查。

该组织补充说，他们在也门至少

24

个非法联合袭击地点发现了美国制造的弹药。该组织警告美国必须立即停止向沙特出售武器，否则有可能成为日后种种暴行的同谋。

Twitter

sgnypost





