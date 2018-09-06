美制造业活动创14年新高 专家：数字好看但势头不乐观

英媒称，有人曾担忧特朗普政府的贸易战会导致美国 8 月份制造业活动放缓，结果证明这种担忧是没有根据的，因为美国制造业的一个关键指标飙升至 14 年来的最高点 —— 尽管分析人士对这一势头能否持续下去仍持不同意见。





据英国《金融时报》网站 9 月 4 日报道，美国供应管理学会（ ISM ）表示， 8 月美国 ISM 制造业指数为 61.3 ，是 2004 年 5 月以来的最高值。这高于 7 月的数值 58.1 ，也轻松超过了 57.6 的市场预期值。





该指数高于 50 意味着扩张，低于 50 意味着收缩。





据报道，在供应管理学会跟踪调查的 18 个制造业部门中，有 16 个实现了增长，包括计算机和电子产品、服装、电气设备、机械、食品、塑料、石油和纸制品。只有木制品和初级金属部门出现了下滑。





报道称，供应管理学会的制造业调查委员会主席蒂莫西 · 菲奥里说，受访企业高管们的评论 “ 反映出企业实力不断增强 ” 。





他补充说： “ 需求依然保持强劲，但这个国家的就业资源和供应链还在苦苦挣扎。 ”





报道指出，分析人士一致认为， 61.3 的读数出人意料地强劲，但他们对于这种趋势能否持续下去仍存分歧，尤其是白宫还在继续就关税问题与中国对抗，并在举行谈判以修改北美自由贸易协定的问题上与加拿大产生争执。





据报道，万神殿宏观经济学研究公司的伊恩 · 谢泼德森表示： “ 总的来说，这是一份非常强劲的报告，虽然要是特朗普政府将其对进口中国商品加征关税的威胁贯彻到底的话，制造业的情绪将受到严峻考验。不过就目前而言，该行业的形势非常好。 ”





报道称，随着贸易问题濒临危急关头，凯投国际宏观经济咨询公司的资深美国经济学家迈克尔

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皮尔斯对这个读数以及制造业维持增长势头的能力并不感到那么乐观。

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