    • 2018年9月7日

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    美国宣布制裁叙利亚：采取一切手段孤立叙政府

    星期五, 九月 07, 2018

    美国国务院和财政部6日分别发表声明，将4名个人和5个实体列入制裁名单，理由是他们协助叙利亚政府进行武器或燃料转让，或向叙利亚政府提供金融或物质支持。

    被美财政部外国资产管理局列入制裁名单的分别是3名叙利亚人、1名黎巴嫩人、1家总部在叙利亚的公司、2家总部在黎巴嫩的公司和2家总部在阿联酋的公司。
    　　
    根据相关制裁措施，美国将冻结上述被制裁对象在美方司法管辖范围内的财产或收益，并禁止美国个人与实体与之交易往来。
    　　
    美国国务院的声明称，实施上述制裁表明美国将继续采取具体、强有力的行动，切断对叙利亚政府及其支持者的物资支持。美国将继续采取一切手段孤立叙利亚政府。
    　　
    美国财政部长姆努钦称，叙利亚政府对伊德利卜省采取的行动受到伊朗和俄罗斯的支持，是假借打击恐怖组织伊斯兰国而行，他还称叙利亚政府有与恐怖组织做交易的历史。
    　　
    伊德利卜省位于叙利亚西北部，由叙反对派武装和极端组织控制，目前叙政府军正在为收复这片地区进行战前准备。白宫4日曾发表声明称，美国正密切监视叙利亚伊德利卜省的情况。如果叙利亚政府再次选择使用化学武器美国及其盟国将迅速而恰当地作出回应

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