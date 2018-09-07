美国宣布制裁叙利亚：采取一切手段孤立叙政府

美国国务院和财政部 6 日分别发表声明，将 4 名个人和 5 个实体列入制裁名单，理由是他们协助叙利亚政府进行武器或燃料转让，或向叙利亚政府提供金融或物质支持。





被美财政部外国资产管理局列入制裁名单的分别是 3 名叙利亚人、 1 名黎巴嫩人、 1 家总部在叙利亚的公司、 2 家总部在黎巴嫩的公司和 2 家总部在阿联酋的公司。

根据相关制裁措施，美国将冻结上述被制裁对象在美方司法管辖范围内的财产或收益，并禁止美国个人与实体与之交易往来。

美国国务院的声明称，实施上述制裁表明美国将继续采取具体、强有力的行动，切断对叙利亚政府及其支持者的物资支持。美国将继续采取一切手段孤立叙利亚政府。

美国财政部长姆努钦称，叙利亚政府对伊德利卜省采取的行动受到伊朗和俄罗斯的支持，是假借打击恐怖组织 “ 伊斯兰国 ” 而行，他还称叙利亚政府有与恐怖组织做交易的历史。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，由叙反对派武装和极端组织控制，目前叙政府军正在为收复这片地区进行战前准备。白宫

4

日曾发表声明称，美国正密切监视叙利亚伊德利卜省的情况。如果叙利亚政府

“

再次选择使用化学武器

”

，

“

美国及其盟国将迅速而恰当地作出回应

”

。





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