伊朗总统:国际安全问题不是美政客手中把玩的玩具

伊朗总统鲁哈尼 9 月 25 日在第 73 届联合国大会一般性发言中表示，一些国家正在践踏国际制度，为了国内政治的需求而 “ 裹挟 ” 国际安全，这种做法是非常危险的。他同时强调，美国 “ 非法单边 ” 退出国际社会长期外交努力的结晶 —— 伊核问题《联合全面行动计划》是在 “ 开倒车 ” 。

“ 美国现届政府在一意孤行破坏所有国际制度和机构 ”

根据联合国官网消息，伊朗总统鲁哈尼在发言中说，国际社会正在遭受一些国家对国际制度的践踏。世界本应当以最低的成本去保障全世界的利益和安全，唯一的途径就是国与国之间进行合作与协调，但有些强权国家认为他们可以通过煽动极端的民族主义、种族主义、类似纳粹的仇外倾向，以及践踏全球的规则、破坏国际制度，包括荒唐地召集联合国安理会的所谓高级别会议等手段，在短期内利用公众的情绪，并得到一定的支持。

鲁哈尼呼吁抛弃这种认为可以通过剥夺别人的和平与安全来获取自己更多的和平与安全的幻想。他强调： “ 在这种情况下，如果国际的制度和机构无法发挥效力的话，那么就会危及世界的和平。 ”

鲁哈尼说，那些寻求霸权的国家是世界和平的敌人。他说： “ 美国政府，至少是现届政府看起来是在一意孤行地破坏所有的国际制度和机构。这一届政府违反了国际法的规则和准则，退出了安理会支持的多边协议。美国政府还邀请我们进行双边谈判，但并不愿意倾听自己专家的意见，也不愿意承认一个现代国家的要求，包括国家责任是有连贯性的这样一个最基本的原则。美国现政府完全违反了上一届政府的国家义务。在什么基础上、根据什么样的标准，我们可以跟这一届如此为非作歹的美国政府达成协议？ ”

伊朗呼吁美国重回谈判桌

鲁哈尼说还说，任何谈判应该只放在《联合全面行动计划》以及安理会第 2231 号决议的框架基础上进行，而不是破坏它们，或者是开倒车。

他还表示，根据决议，所有国家和区域组织都需要支持行动计划的落实，并且不得采取任何行动来破坏计划中规定的义务。国际原子能机构连续 12 份报告都证实了伊朗到现在为止兑现了所有的承诺，但美国从一开始就没有恪守其义务，以各种非常苍白的借口公然违反其承诺，直至最后公然退出协议。鲁哈尼说： “ 联合国不应该允许它的决定受制于一些成员国内的选举和宣传游戏的需要，不应该允许任何成员国来规避兑现国际义务。 ”





鲁哈尼指出，美国还向其他国家施加压力，让他们违反协议。更为危险的是美国正在威胁所有的国家和国际组织，称他们遵守第 2231 号决议就会受到制裁的惩罚。鲁哈尼说： “ 这在联合国历史上是前所未闻的，相当于邀请大家来违反法律，与此同时还威胁循规蹈矩的国家。美国的这种做法不仅限于《联合全面行动计划》，美国对国际刑事法院的做法也如出一辙。 ”

鲁哈尼表示，非法的单边制裁本身就构成了经济恐怖主义的一种形式，并且违反了发展权。。

鲁哈尼还表示，美国对国际关系的理解是霸权性质的，对美国而言，强权即真理。但霸凌和强加于人只会让别的国家发出愤怒的吼声，而最终压迫者只会搬起石头砸自己的脚。他说： “ 我们都认为对话是国际关系的唯一途径，但对话是基于平等、正义和诚信。 ”

鲁哈尼还邀请美国重温安理会的决议，请美国重返其 “ 拂袖而去 ” 的谈判桌，但前提是平等。他强调称： “ 对话首先要终止威胁和不公正的制裁，因为这不符合国际法和伦理的原则。我们的计划和建议非常明确：承诺对承诺，违反对违反，威胁对威胁，每个步骤对每个步骤。伊朗说得很清楚：不要战争，不要制裁，不要威胁，不要霸凌，根据法律兑现你们的义务。 ”

鲁哈尼还表示：

“

我们有非常一个明确的信息：国际安全问题不是美国政客手中把玩的玩具。

”

Twitter

sgnypost





