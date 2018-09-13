美情报机构怀疑俄策划“声波攻击” 特朗普政府告诫勿轻易下结论

外媒称，美国全国广播公司9月11日报道说，在美国情报机构对该国外交人员在古巴神秘患病事件的调查中，俄罗斯是主嫌。
据路透社9月11日报道，报道援引3名未透露姓名的美国官员和另外两名听取调查简报的消息人士的话说，在牵涉联邦调查局、中央情报局和其他部门的调查中，截获的通信证据表明了莫斯科介入其中。
不过据报道，这些证据还没有确凿到足以让美国公开指责莫斯科的地步。
联邦调查局表示，它对全国广播公司的报道不予置评。一位美国政府消息人士说，情报机构不会证实这一报道。
美国官员7月份曾说，他们仍在调查美国驻古巴大使馆人员的健康问题，尚不清楚造成那些神秘疾病的幕后黑手以及原因。这起事件始于2016年，造成26名美国人患病。
国务院发言人希瑟·诺尔特9月11日对记者说：“我们尚未确定是谁或什么原因造成了那些对使馆人员健康的攻击。”
国务院官员曾说，受害者的症状包括听力下降、耳鸣、眩晕、头痛和疲劳，这种模式与“轻度创伤性脑损伤”相符。
报道称，古巴官员也在进行自己的调查，他们否认参与此事。
据全国广播公司报道，美国认为，尖端的电磁武器可能被用于攻击这些外交人员，而且可能是与其他技术一同使用的。
全国广播公司援引特朗普内阁官员、国会议员助理和其他人士的话说，美国军方一直在设法用“逆向工程”还原用来伤害外交官的武器，并在动物身上做了测试。
报道称，一部分工作是在新墨西哥州柯特兰空军基地的定向能研究计划下进行的，军方在该地有巨型激光器和实验室来测试大功率电磁武器。
另据埃菲社9月11日报道，据美国媒体11日报道，负责调查美驻古巴大使馆外交人员遭遇的神秘“声波攻击”事件的情报机构将俄罗斯列为主要怀疑对象。
据报道，美情报部门对俄罗斯是这些攻击“幕后黑手”的怀疑依据是已经拦截的一些通信记录，也就是情报界所谓的“情报信号”。这些记录是由中央情报局、联邦调查局和美国其他一些情报机构通过长期和持续的调查积累下来的。
情报官员拒绝就情报性质进行详细说明，但均表示目前的证据仍不足以对俄罗斯发起正式的责难。
根据特朗普政府官员的说法，2017年以来，美军方在努力研发一些技术，来反制那些伤害外交人员的武器。
美政府坚称，驻古巴大使馆的26名外交人员在2016底因遭受不明原因的攻击而导致脑损伤、听力减退以及出现认知、平衡和视力问题。
这些人声称曾听到过奇怪的声音，这使得美调查人员最初怀疑他们遭受的是一种声波武器的攻击，但联邦调查局此后确定声波本身不会对人体造成伤害。古巴方面则声称所谓的攻击事件完全是无稽之谈。
此外据《今日美国报》网站9月11日报道，特朗普政府11日驳斥了有关俄罗斯参与对美国外交人员神秘“袭击”的报道。
国务院发言人诺尔特说：“我们看到今天有大量报道说俄罗斯政府难辞其咎。我提醒你们所有人对这些言论要持怀疑态度。”
她说，国务院仍在调查发生在古巴的针对美国外交官的袭击事件，但尚未得出任何结论。
她说：“调查正在进行中。我们没有提出任何指责。”她还说：“我们仍然认为这是一起健康攻击。”
全国广播公司11日报道说，美国情报机构怀疑俄罗斯实施了一系列袭击，导致美国在古巴的外交人员脑部受伤。
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