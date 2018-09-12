菲首都街头军车云集 杜特尔特：我刚粉碎一场政变

9月10日晚上到11日，有人在菲律宾首都马尼拉街头发现了大批装甲车的调动，在社交媒体上有人怀疑菲律宾发生军事政变的传言不胫而走。菲律宾总统杜特尔特取消了计划中的电视讲话更是引发了外界对于菲律宾局势的猜测。9月11日晚间9点，路透社率先报道称杜特尔特成功粉碎了一起未遂的军事政变。
据路透社报道菲律宾总统杜特尔特在菲律宾国家电视台与他的律师进行公开谈话时披露，一些反对派人士、反政府叛军和先前曾发动政变失败的一群旧军人策划阴谋试图要推翻他。而此前一天，菲律宾总统府发言人哈里罗克（Harry Roque Jr。）曾在广播节目上说：“据我所知，部分团体正在策划在9月23菲律宾戒严46周年纪念日时发动大规模颠覆行动。”
杜特尔特表示，政变的信息是“一个同情我们的外国人提供的”。他说，反政府组织，反对他的政治家和一群退役军人，包括一名他想在撤销特赦后逮捕的参议员，“一直在不断交流”。杜特尔特还宣称将很快证明这些人存在联系。
其中一个被撤销特赦的政变者是杜特尔特最著名的批评者之一 ：参议员安东尼奥·特里拉内斯。这位47岁的前海军军官曾是菲律宾国内最不安稳的一股势力，此前他曾对菲律宾前政府发动过两次失败的政变。2010年，菲律宾前总统阿基诺三世曾对特里拉内斯实施了特赦，此后他成功当上了菲律宾的国会议员并成为杜特尔特的坚定反对者。上周杜特尔特撤销了对特里拉内斯的特赦令并宣布逮捕特里拉内斯，目前菲律宾参议院的少数派集团正计划要求调查并撤销总统杜特尔特发布的“欺诈和错误”的命令。而特里拉内斯目前一直躲藏在参议院大楼内以避免被警方逮捕。
此前同样参与军事政变而获特赦的现任众议员加里·阿莱哈诺（Gary Alejano）9月10日在广播节目中曾向杜特尔特放话：“不要逼迫我们，这会带来很多后果”。不过菲律宾军方发言人否认了菲律宾发生军事政变的报道，菲律宾武装部队发言人埃德加德·阿雷瓦洛上校在一份声明中表示：“没有军用飞机或装甲车的大幅调动，这只是菲律宾军方的一次例行训练”。他敦促公众保持冷静，因为 “没有理由感到恐慌。”
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