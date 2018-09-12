美国反对调查美涉战争罪行为 威胁制裁国际刑院法官

外媒称，美国 10 日对国际刑事法院发起前所未有的严厉抨击，并威胁说如果该法院盯住美国人或者以色列人，就对其法官和检察官进行制裁。





据法新社 9 月 10 日报道， 2017 年 11 月，国际刑事法院检察官法图 · 本苏达曾向法官提出授权要求，希望对美国军人和情报官员在阿富汗冲突中可能犯下的战争罪进行调查，尤其是虐待囚犯。





在华盛顿保守派组织 “ 联邦主义者协会 ” 的活动上，美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿指责主要负责战争罪和反人类罪判决的国际刑事法院，称其 “ 不起作用、不负责任并且极为危险 ” 。





博尔顿批评该法院可能要对曾驻阿富汗的美国军人展开调查，也指责该法院可能会应巴勒斯坦的诉求对以色列官员进行调查，称这是 “ 毫无根据、完全无理的 ” 。





博尔顿说： “ 如果国际刑事法院针对我们、以色列或美国其他的盟友，我们不会保持沉默。 ”

博尔顿解释说： “ 我要传达美国总统毫不含糊的明确信息：美国会用尽一切必要手段，以保护我国和盟国公民免受这个不具合法性的法院的不公正起诉。 ”





博尔顿还表示： “ 我们不会与国际刑事法院合作，不会向其提供任何协助，当然也不会加入国际刑事法院。我们会任由其寿终正寝，毕竟对我们而言国际刑事法院已然死亡。 ”

报道称，总部设在荷兰海牙的国际刑事法院为自己作出辩护，称其得到 123 个缔约国的支持。法院在声明中说： “ 国际刑事法院作为司法机构，会在《罗马规约》确定的法律框架内严谨行事，并致力于独立而公正地行使自己的权责。 ”





博尔顿表示，特朗普政府最反对的是国际刑事法院拥有高于美国宪法与主权的权力的论点。他说： “ 用世俗的说法，我们不承认有任何高于美国宪法的权力。 ”





另据美国《纽约时报》网站 9 月 10 日报道，特朗普政府威胁国际刑事法院，称如果该法院继续对美国军队在阿富汗的所作所为进行调查，就将对其施以制裁，这是政治右派针对老敌人发动的新一轮严苛攻击。





特朗普的国家安全事务助理博尔顿 10 日发表讲话说： “ 我们将禁止该法院的法官和检察官进入美国，我们将制裁他们在美国金融系统内的资产，在美国刑事司法体系内对他们发起诉讼，任何帮助国际刑事法院调查美国人的公司或国家将受到同样的待遇。 ”





博尔顿还宣布，美国将关闭巴勒斯坦解放组织驻华盛顿办事处 —— 这一决定与国际刑事法院有关，因为他说巴勒斯坦敦促该法院调查以色列。





报道称，这是博尔顿第一次作为国家安全事务助理发表重要讲话，他充满敌意的话语与他在小布什政府任职时的立场一致，当时博尔顿就是国际刑事法院最不共戴天的敌人。





报道称，美国在小布什的第一个任期内拒绝加入国际刑事法院，当时博尔顿是副国务卿，他后来又担任美国常驻联合国代表。在他离开小布什政府后，白宫对于国际刑事法院的工作没有表现出太大阻力。不过美国从未加入这个法院，博尔顿重回政府后，白宫的语调也回到了

2002

年。

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